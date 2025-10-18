  1. Clients Privés
Super League Lugano confirme son regain de forme face à Zurich 

Nicolas Larchevêque

18.10.2025

Le FC Lugano a confirmé son regain de forme lors de la 9e journée de Super League. Sur sa pelouse, le club tessinois a aligné une troisième victoire de rang (1-0) contre le FC Zurich samedi soir.

Lugano – Zurich 1-0

Lugano – Zurich 1-0

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

18.10.2025

Keystone-ATS

18.10.2025, 22:25

18.10.2025, 22:46

Lugano a réalisé une bonne opération en battant Zurich 1-0 lors de la 9e journée de Super League. Les Tessinois se retrouvent en effet du bon côté de la barre avec 13 points, tout comme le FCZ.

Les bianconeri ont signé un précieux troisième succès consécutif en championnat grâce à une réussite de Dos Santos à la 25e. Les deux équipes ont touché la transversale adverse en seconde période. Markelo a d'abord failli égaliser (55e), puis Papadopoulos a été tout près de doubler l'avantage des Luganais (72e), qui ont vécu quelques moments chauds dans les arrêts de jeu avec deux gros arrêts de Von Ballmoos.

Super League. But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune

Super LeagueBut gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune

Mal parti, Lugano semble désormais avoir trouvé la bonne carburation. Pour le FC Zurich, il va s'agir de se reprendre après une deuxième défaite de suite après celle subie dans le derby contre Grasshopper voici deux semaines.

