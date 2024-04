Et si Lugano venait se mêler à la lutte pour le titre? La question peut sembler légitime après le succès 2-0 des bianconeri contre Bâle en ouverture de la 30e journée de Super League.

Lugano – Bâle 2-0 Credit Suisse Super League, 30ème journée, Saison 23/24 02.04.2024

ATS

Les hommes de Mattia Croci-Torti ont ainsi aligné une sixième victoire en championnat, ce qui constitue un record pour le club. Elle a été acquise grâce à des réussites d'Hajdari (44e) et de Steffen (69e). Celui-ci avait botté le corner qui avait débouché sur l'ouverture du score avant de signer le numéro deux d'une superbe volée.

Alors que les Young Boys et Servette ont récemment lâché quelques points en route, Lugano carbure à plein régime et peut venir titiller les deux premiers. Les Tessinois ne comptent que trois unités de moins que le tenant du titre et deux que les Grenat, certes en ayant joué un match de plus. Mais tant à Berne qu'à Genève, la menace luganaise doit commencer à être prise au sérieux.

