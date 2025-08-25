  1. Clients Privés
Super League Hajdari fait ses valises : cap sur la Bundesliga

ATS

25.8.2025 - 18:54

Le FC Lugano a annoncé lundi le départ d'Albian Hajdari.

Keystone-SDA

25.08.2025, 18:54

25.08.2025, 19:05

Le défenseur central de 22 ans rejoint la Bundesliga, et plus précisément Hoffenheim. Il a signé un contrat de «longue durée», a de son côté souligné le club allemand, sans plus de précisions.

Le FC Lugano en plein marasme. «Nous ne sommes même pas au niveau de la Super League...»

Le FC Lugano en plein marasme«Nous ne sommes même pas au niveau de la Super League...»

Albian Hajdari avait rejoint le Cornaredo durant l'été 2022 en provenance de la Juventus Next Gen. Il est rapidement devenu un des meilleurs défenseurs du pays et une valeur sûre dans le système défensif des Bianconeri, se félicite le FC Lugano.

«Il faut vaincre ses démons». L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?

«Il faut vaincre ses démons»L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?

Le gaucher a disputé 110 matches officiels sous le maillot luganais, marquant 5 buts. Il a disputé deux finales de Coupe de Suisse consécutives (2023, 2024), et a fêté sa première sélection en équipe de Suisse «A» le 25 mars dernier en amical face au Luxembourg.

