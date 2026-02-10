Le FC Lugano renforce sa défense avec le jeune Brésilien João Carbone. Âgé de 21 ans, il arrive en provenance du club mythique de Flamengo et a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Tessinois.

Keystone-SDA ATS

João Carbone a presque exclusivement joué pour les moins de 20 ans de Flamengo, mais cela n'empêche pas le directeur sportif de Lugano Sebastian Pelzer de le considérer comme «un renfort immédiat pour la première équipe».

Le Brésilien peut évoluer au poste de défenseur central et de latéral gauche, précise le communiqué des Bianconeri.