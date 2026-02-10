  1. Clients Privés
Super League Lugano embauche un défenseur du club mythique de Flamengo

ATS

10.2.2026 - 19:26

Le FC Lugano renforce sa défense avec le jeune Brésilien João Carbone. Âgé de 21 ans, il arrive en provenance du club mythique de Flamengo et a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Tessinois.

Keystone-SDA

10.02.2026, 19:26

João Carbone a presque exclusivement joué pour les moins de 20 ans de Flamengo, mais cela n'empêche pas le directeur sportif de Lugano Sebastian Pelzer de le considérer comme «un renfort immédiat pour la première équipe».

Super League. Les sauterelles se rebellent, fin de série pour le FC Lugano

Super LeagueLes sauterelles se rebellent, fin de série pour le FC Lugano

Le Brésilien peut évoluer au poste de défenseur central et de latéral gauche, précise le communiqué des Bianconeri.

Winterhour – Lugano 1-1

Winterhour – Lugano 1-1

Super League | 23ème journée | Saison 25/26

07.02.2026

