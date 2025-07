Mauro Lustrinelli va mener Thoune à sa première saison de Super League depuis cinq ans. «Mon équipe doit toujours jouer courageusement vers l'avant», lâche l'entraîneur du club bernois, qui évoque notamment les bons résultats des matches de préparation dans une interview accordée à Keystone-ATS.

Mauro Lustrinelli, votre équipe a notamment battu Aarau, YB et aussi Lugano, votre adversaire de dimanche, lors des matches de préparation. Le FC Thoune semble prêt pour le début du championnat...

«Nous sommes prêts, mais je ne dis pas cela sur la base des résultats des matches amicaux. Ceux-ci sont rarement très parlants. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Et là, j'ai pu constater que nous avons constamment progressé. Maintenant, je me réjouis des premiers matches avec enjeu.»

L'équipe qui a réalisé la promotion au printemps est restée en grande partie en place. Cette continuité est-elle un avantage important, surtout au début?

«Elle peut l'être, toutefois la continuité a toujours aussi été notre objectif. Jusqu'à présent, nous avons renforcé notre équipe avec deux arrivées. Il y en aura peut-être encore deux ou trois, mais elles devront s'intégrer à la structure. L'esprit d'équipe et la mentalité sont deux des trois points qui sont décisifs au FC Thoune.»

Et le troisième?

«Notre jeu. Mais celui-ci se base fortement sur les deux premiers points. Ce n'est que si la mentalité et l'esprit d'équipe sont bons que nous pouvons montrer notre meilleur jeu. Au FC Thoune, l'équipe est encore plus au centre que dans d'autres clubs, qui marquent aussi des points grâce à leurs forces individuelles.»

Depuis l'introduction de la Super League en 2003, le promu n'a dû redescendre directement que quatre fois (Yverdon en 2006, Vaduz en 2009 et 2021, Stade Lausanne-Ouchy en 2024). Cela donne du courage, non?

«Je trouve les statistiques fondamentalement intéressantes, mais sur le terrain, elles ne m'apportent pas grand-chose. Ce qui est plus important pour moi, c'est ce que je peux influencer concrètement. Je ne peux pas prédire le classement, mais je peux influencer la manière dont nous allons entrer sur la pelouse dimanche prochain. Si j'arrive à mettre l'équipe en place le mieux possible semaine après semaine, j'aurai fait mon travail et je pourrai voir où cela nous mène.»

C'est votre quatrième saison en tant qu'entraîneur de Thoune. Comment parvenez-vous à atteindre les joueurs avec toujours la même intensité?

«Je me suis souvent demandé combien de temps un entraîneur devait rester dans un club. Je pense que, comme dans toute relation humaine, c'est donnant-donnant. Je dois évoluer autant que les joueurs. Je ne peux pas dérouler le même programme que la saison dernière, sinon cela devient monotone. Et pour cela, j'attends aussi d'eux qu'ils travaillent dur sur eux-mêmes. Si les deux parties y parviennent, cela peut durer longtemps.»

Que peut-on attendre globalement du promu?

«Je dois faire un bref retour en arrière. Lorsque je suis arrivé au FC Thoune en 2022, nous avons toujours parlé d'un projet. Nous voulions monter en Super League en l'espace de trois ans, et nous y sommes parvenus. Et c'est ainsi que nous devons maintenant poursuivre. Au lieu de parler d'objectifs de classement, notre but doit être de jouer un bon rôle en Super League dans les années à venir.»

Le club aussi pense à long terme: votre contrat a été prolongé jusqu'en 2028, une durée inhabituellement longue.

«Nous croyons en notre collaboration, et ce depuis le début. Lorsque j'ai été transféré ici en 2022 en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse des moins de 21 ans, des gens m'ont demandé +pourquoi vas-tu en Challenge League?+ J'ai répondu +je ne vais pas en Challenge League, je vais au FC Thoune+. Avec ce club, j'ai déjà vécu tant de choses fantastiques en tant que joueur, et je veux vivre encore beaucoup de choses fantastiques en tant que coach.»

Une grande identification entraîne-t-elle aussi une certaine pression pour réussir?

«La pression est pour moi une question d'état d'esprit. Je peux décider moi-même de la manière dont je gère certaines situations. Je peux dire +zut, ça va être difficile+ ou je peux dire +passionnant, je me réjouis de relever le défi+.»

Votre équipe est désormais l'outsider après avoir été favorite pendant des années en Challenge League. Avec quel état d'esprit abordez-vous la saison de Super League?

«Avec le même que jusqu'à présent. Nous avons une identité claire, notre manière de jouer au football ne changera pas.»

Vous affronterez donc aussi Bâle et YB avec un état d'esprit offensif?

«Mon équipe doit toujours jouer courageusement vers l'avant, c'est tout simplement notre jeu. Mais ce n'est pas parce qu'il est offensif que nous sommes négligents défensivement. Nous le savons: nos adversaires sont encore plus forts que la saison dernière. Et alors? Pour nous, cela signifie: super! Voyons ce que nous pouvons retirer de notre jeu.»

