Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion

Selon les informations de blue Sport, Ricardo Rodriguez (33 ans) a décliné lundi l’offre du FC Sion. Le club valaisan avait proposé à l’international suisse aux 129 sélections un contrat de trois ans. Le Zurichois, encore lié au Betis Séville jusqu’à l’été 2026, a décidé de rester en Andalousie.

L'international suisse Ricardo Rodriguez ne rejoindra pas le FC Sion. IMAGO/Steinsiek.ch

Rédaction blue Sport Clara Francey

Son frère, Roberto Rodriguez, explique : «Les discussions et les négociations avec le FC Sion ont été très agréables. Le défi aurait aussi pu séduire Rici. Mais au final, il a choisi de rester à Séville, car lui et sa famille se plaisent énormément au Betis et dans cette ville.»

Le FC Zurich, club formateur de Ricardo Rodriguez, ainsi que deux autres clubs - en France et en Allemagne - ont également mené des discussions, mais sans parvenir à un accord.

L'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, devrait s’en réjouir : il semble en effet apprécier particulièrement le Suisse. Malgré les rumeurs de transfert, Rodriguez a été titularisé lors des deux premières journées de championnat. Si le club espagnol ne prolonge pas son contrat, il sera libre de tout engagement à l'été 2026.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.