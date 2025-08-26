Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion

  1. Clients Privés
Super League Ricardo Rodriguez dit non au FC Sion

Clara Francey

26.8.2025

Selon les informations de blue Sport, Ricardo Rodriguez (33 ans) a décliné lundi l’offre du FC Sion. Le club valaisan avait proposé à l’international suisse aux 129 sélections un contrat de trois ans. Le Zurichois, encore lié au Betis Séville jusqu’à l’été 2026, a décidé de rester en Andalousie.

L'international suisse Ricardo Rodriguez ne rejoindra pas le FC Sion.
L'international suisse Ricardo Rodriguez ne rejoindra pas le FC Sion.
IMAGO/Steinsiek.ch

Rédaction blue Sport

26.08.2025, 14:14

26.08.2025, 14:22

Son frère, Roberto Rodriguez, explique : «Les discussions et les négociations avec le FC Sion ont été très agréables. Le défi aurait aussi pu séduire Rici. Mais au final, il a choisi de rester à Séville, car lui et sa famille se plaisent énormément au Betis et dans cette ville.»

Le FC Zurich, club formateur de Ricardo Rodriguez, ainsi que deux autres clubs - en France et en Allemagne - ont également mené des discussions, mais sans parvenir à un accord.

L'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, devrait s’en réjouir : il semble en effet apprécier particulièrement le Suisse. Malgré les rumeurs de transfert, Rodriguez a été titularisé lors des deux premières journées de championnat. Si le club espagnol ne prolonge pas son contrat, il sera libre de tout engagement à l'été 2026.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

