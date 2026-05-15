Capitaine du FC Thoune, Marco Bürki a écopé d'une lourde sanction. Le défenseur de 32 ans est suspendu cinq matches, a annoncé la SFL vendredi.

Marco Bürki privé de cinq rencontres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Marco Bürki a été expulsé jeudi lors du match perdu 8-3 par le champion de Suisse face à Young Boys, après avoir asséné un coup de coude à Alvyn Sanchez sur un duel aérien. Il manquera donc les quatre premières parties de la saison 2026/27.

Son coéquipier Jan Bamert, également expulsé jeudi, s'en tire mieux. Suspendu un match, il manquera simplement la dernière rencontre de ce championnat 2025/26 dimanche face à St-Gall.