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Super League Marco Bürki écope de cinq matches de suspension

ATS

15.5.2026 - 19:22

Capitaine du FC Thoune, Marco Bürki a écopé d'une lourde sanction. Le défenseur de 32 ans est suspendu cinq matches, a annoncé la SFL vendredi.

Marco Bürki privé de cinq rencontres.
Marco Bürki privé de cinq rencontres.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.05.2026, 19:22

Marco Bürki a été expulsé jeudi lors du match perdu 8-3 par le champion de Suisse face à Young Boys, après avoir asséné un coup de coude à Alvyn Sanchez sur un duel aérien. Il manquera donc les quatre premières parties de la saison 2026/27.

Son coéquipier Jan Bamert, également expulsé jeudi, s'en tire mieux. Suspendu un match, il manquera simplement la dernière rencontre de ce championnat 2025/26 dimanche face à St-Gall.

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