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Super League Le portier bâlois se dirige vers la retraite à la fin de la saison

ATS

23.4.2026 - 19:03

Marwin Hitz mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Le gardien de but de 38 ans du FC Bâle disputera ainsi son dernier match le 17 mai à Lugano, comme l'a annoncé son club.

Keystone-SDA

23.04.2026, 19:03

Dès la mi-janvier, Hitz avait annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le FCB, qui expire cet été. Hitz garde les cages du club bâlois depuis 2022 et a remporté le doublé avec les Bâlois en 2025.

Super League. Le portier Marwin Hitz quittera le FC Bâle à la fin de la saison

Super LeagueLe portier Marwin Hitz quittera le FC Bâle à la fin de la saison

Hitz a passé la majeure partie de sa carrière en Allemagne. Il a joué en Bundesliga pour Wolfsburg, Augsbourg et le Borussia Dortmund, où il occupait souvent le poste de gardien remplaçant. Il a connu ses deux seules sélections avec la Suisse en 2015.

Hitz a remporté le championnat d'Allemagne avec Wolfsburg (en 2009 en tant que troisième gardien) et la Coupe d'Allemagne en 2021 avec Dortmund.

Marwin Hitz, travailleur et persévérant

Marwin Hitz, travailleur et persévérant

À 38 ans, le portier du FC Bâle est toujours décisif. Retour sur ses performances qui ont forgé sa carrière. Interview à retrouver dimanche à 20h30 sur blue Zoom.

24.10.2025

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