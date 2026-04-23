Marwin Hitz mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Le gardien de but de 38 ans du FC Bâle disputera ainsi son dernier match le 17 mai à Lugano, comme l'a annoncé son club.

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FCB-Torhüter Marwin hat sich dazu entschieden seine Karriere nach der laufenden Saison zu beenden – damit wird er beim Gastspiel des FC Basel 1893 beim FC Lugano am 17. Mai seine Dernière im Profifussball gebe.



Wir bedanken uns bereits jetzt… pic.twitter.com/N5bCBd9JmD — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 23, 2026

Keystone-SDA ATS

Dès la mi-janvier, Hitz avait annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le FCB, qui expire cet été. Hitz garde les cages du club bâlois depuis 2022 et a remporté le doublé avec les Bâlois en 2025.

Hitz a passé la majeure partie de sa carrière en Allemagne. Il a joué en Bundesliga pour Wolfsburg, Augsbourg et le Borussia Dortmund, où il occupait souvent le poste de gardien remplaçant. Il a connu ses deux seules sélections avec la Suisse en 2015.

Hitz a remporté le championnat d'Allemagne avec Wolfsburg (en 2009 en tant que troisième gardien) et la Coupe d'Allemagne en 2021 avec Dortmund.