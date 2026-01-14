  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le portier Marwin Hitz quittera le FC Bâle à la fin de la saison

ATS

14.1.2026 - 14:04

Marwin Hitz ne portera plus le maillot de Bâle la saison prochaine. Selon un communiqué du club diffusé mercredi, le gardien de but de 38 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire cet été.

Keystone-SDA

14.01.2026, 14:04

14.01.2026, 14:26

«Il était très important pour moi de communiquer ma décision à l'avance afin que le club puisse planifier la suite en toute transparence et éviter toute spéculation», a déclaré Hitz, cité dans le communiqué, ce mercredi.

Hitz a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FCB à l'été 2022 et a remporté le doublé avec le club rhénan la saison dernière. On ne sait pas encore si le Saint-Gallois poursuivra sa carrière.

Super League. Les cinq grandes questions avant la reprise du championnat

Super LeagueLes cinq grandes questions avant la reprise du championnat

Marwin Hitz, travailleur et persévérant

Marwin Hitz, travailleur et persévérant

À 38 ans, le portier du FC Bâle est toujours décisif. Retour sur ses performances qui ont forgé sa carrière. Interview à retrouver dimanche à 20h30 sur blue Zoom.

24.10.2025

Les plus lus

Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros
Un amateur bat Jannik Sinner et compagnie et touche le pactole
Groenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche
40 ans après, la sœur de Daniel Balavoine revient sur les circonstances de sa mort