Mattia Croci-Torti est un passionné. Il n'y a qu'à voir l'entraîneur de 44 ans sur le bord du terrain lors d'un match du FC Lugano pour s'en rendre compte. Il n'a pas fallu longtemps à l'ancien fervent supporter de basketball pour se faire un nom dans le football suisse. Rencontre avec un personnage qui ne passe pas inaperçu au Tessin.

Mattia Croci-Torti, l'entraîneur survolté Le coach de 44 ans est un passionné, il n'y a qu'à le voir sur le banc du FC Lugano pour s'en rendre compte. L'ancien supporter de basketball s'est fait un nom dans le football suisse. Rencontre avec un personnage qui ne passe pas inaperçu au Tessin. 23.04.2026

Rédaction blue Sport Clara Francey