Mattia Croci-Torti est un passionné. Il n'y a qu'à voir l'entraîneur de 44 ans sur le bord du terrain lors d'un match du FC Lugano pour s'en rendre compte. Il n'a pas fallu longtemps à l'ancien fervent supporter de basketball pour se faire un nom dans le football suisse. Rencontre avec un personnage qui ne passe pas inaperçu au Tessin.
Entretien complet à retrouver dès dimanche
- Début mars, blue Sport a traversé le Gothard pour aller à la rencontre de Mattia Croci-Torti à Lugano. Face à nos caméras, l'entraîneur du FC Lugano s'est livré comme rarement. L'interview complète est à découvrir dès dimanche 26 avril, à 20h30, sur blue Zoom. L'heure précédant cette première diffusion, notre émission «Match après match», avec Daniel Romano, Tibert Pont et Giacomo Notari en plateau, lui sera en grande partie consacrée.