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Le plus survolté des coaches Croci-Torti : «Je ne peux pas vivre un match assis sur le banc»

Clara Francey

24.4.2026

Mattia Croci-Torti est un passionné. Il n'y a qu'à voir l'entraîneur de 44 ans sur le bord du terrain lors d'un match du FC Lugano pour s'en rendre compte. Il n'a pas fallu longtemps à l'ancien fervent supporter de basketball pour se faire un nom dans le football suisse. Rencontre avec un personnage qui ne passe pas inaperçu au Tessin.

Mattia Croci-Torti, l'entraîneur survolté

Mattia Croci-Torti, l'entraîneur survolté

Le coach de 44 ans est un passionné, il n'y a qu'à le voir sur le banc du FC Lugano pour s'en rendre compte. L'ancien supporter de basketball s'est fait un nom dans le football suisse. Rencontre avec un personnage qui ne passe pas inaperçu au Tessin.

23.04.2026

Rédaction blue Sport

24.04.2026, 07:30

Entretien complet à retrouver dès dimanche

  • Début mars, blue Sport a traversé le Gothard pour aller à la rencontre de Mattia Croci-Torti à Lugano. Face à nos caméras, l'entraîneur du FC Lugano s'est livré comme rarement. L'interview complète est à découvrir dès dimanche 26 avril, à 20h30, sur blue Zoom. L'heure précédant cette première diffusion, notre émission «Match après match», avec Daniel Romano, Tibert Pont et Giacomo Notari en plateau, lui sera en grande partie consacrée.
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