Super League «Même l’arbitre s’est excusé...» - Le Servette FC lésé à Zurich !

Nicolas Larchevêque

13.9.2025

Les joueurs du Servette FC, battus samedi par le FC Zurich (2-1), ont affirmé au micro de blue Sport que l’arbitre de la rencontre, Urs Schnyder, avait reconnu une erreur d'appréciation sur la deuxième réussite zurichoise. Explications.

Steve Rouiller : «Même l’arbitre est venu s’excuser...»

Steve Rouiller : «Même l’arbitre est venu s’excuser...»

La réaction de Steve Rouiller après la défaite de Servette à Zurich (2-1) samedi en Super League. Le défenseur genevois a notamment évoqué le 2-0 litigieux inscrit par le FCZ et entaché d’une faute.

13.09.2025

Rédaction blue Sport

13.09.2025, 21:23

Le Servette FC peut se sentir lésé. Battu samedi au Letzigrund (2-1), le club genevois semble en effet avoir été victime d’une erreur d’arbitrage sur le 2-0 inscrit par Cheveyo Tsawa (43e). Avant de mettre le ballon au fond des filets, le milieu de terrain du FC Zurich s’est fait l’auteur d’une poussette dans le dos du défenseur grenat Steve Rouiller.

Super League. Servette puni et toujours sevré de victoire, Bâle fait chuter Thoune

Super LeagueServette puni et toujours sevré de victoire, Bâle fait chuter Thoune

Une bousculade qui a déséquilibré le capitaine du SFC et ouvert le chemin du but à Tsawa. Ni l’arbitre Urs Schnyder ni la VAR n’est intervenu, mais selon les dires des joueurs servettiens, le premier cité serait venu lui-même avouer son erreur de jugement à l’heure du thé.

«Même l’arbitre est venu s’excuser»

«Il y a faute à 100 % ! Même l’arbitre est venu s’excuser à la mi-temps. Je n’arrive pas à comprendre», a expliqué Rouiller au micro de blue Sport à l’issue de la rencontre. Même son de cloche chez son coéquipier Timothé Cognat : «On prend le 2-0 sur une faute que l’arbitre vient reconnaître et pour laquelle il s’excuse à la mi-temps...»

Cette scène litigieuse va sans doute faire parler ces prochains jours, mais, dans l’immédiat, elle ne fait pas les affaires de Servette, toujours à la recherche de sa première victoire cette saison en championnat. Mercredi, Jocelyn Gourvennec et ses hommes se déplaceront à Tourbillon pour un derby du Rhône déjà capital face au FC Sion.

L’action en question

Le Servette FC lésé sur le 2-0 zurichois ?

Le Servette FC lésé sur le 2-0 zurichois ?

Le 2-0 du FC Zurich face au Servette FC samedi en Super League était-il entaché d’une faute ? Steve Rouiller est en effet bousculé par Cheveyo Tsawa avant la réussite de ce dernier. Tant l’arbitre que la VAR ne sont pas intervenus.

13.09.2025

Les temps forts de la rencontre

Zurich – Servette 2-1

Zurich – Servette 2-1

Super League | 6ème journée | Saison 25/26

13.09.2025

