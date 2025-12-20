  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Mené de deux buts, Thoune renverse Zurich et s’installe leader

ATS

20.12.2025 - 19:59

Thoune passera les fêtes dans le fauteuil de leader de Super League. Lors de la 19e journée, les Bernois ont comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 4-2 chez eux contre le FC Zurich.

Thoune – Zurich 4-2

Thoune – Zurich 4-2

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

20.12.2025

Keystone-SDA

20.12.2025, 19:59

20.12.2025, 21:27

Cette partie a connu deux périodes totalement différentes. La première a appartenu aux visiteurs, qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés: Kamberi a ouvert le score de la tête (12e) avant que Phaeton ne double l'avantage du FCZ (25e).

La seconde a vu une belle réaction des hommes de Mauro Lustrinelli. Rastoder a réduit l'écart (53e) et redonné espoir aux siens. Une sortie ratée de Brecher a ensuite permis à Bürki d'égaliser (65e). Les deux formations ont eu des occasions d'arracher la totalité de l'enjeu, chacune trouvant le cadre adverse. C'est finalement Thoune qui a eu le dernier mot grâce à Ibayi (85e) et Fehr (89e), auteur d'une superbe frappe.

Confirmé de manière ferme la veille comme entraîneur du FCZ après avoir été intérimaire, Dennis Hediger a donc entamé ce nouveau chapitre de sa carrière par une défaite, après avoir pu croire à l'exploit. Au classement, Thoune compte six points d'avance sur Saint-Gall. Les Brodeurs joueront dimanche à Zurich contre Grasshopper.

Les plus lus

Affaire Epstein: l'administration Trump critiquée
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
C'est ici que les Suisses préfèrent passer leurs vacances pendant les fêtes
Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité
Les Bâlois tenus en échec par un Servette pourtant diminué
Intervention au Venezuela: Lula redoute «une catastrophe humanitaire»