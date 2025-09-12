Young Boys enregistre le départ de Meschack Elia. L'attaquant congolais (RDC) s'est engagé avec Alanyaspor, en Turquie, ont annoncé les deux clubs vendredi.

Meschack Elia a disputé 200 matches officiels avec YB. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Elia quitte Berne après avoir disputé 200 matches officiels avec YB (43 buts) et remporté quatre titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. Il avait rejoint le club de la capitale en 2020 en provenance du Tout Puissant Mazembe avant d'être prêté ce printemps au FC Nantes.

L'international congolais (57 sélections), âgé de 28 ans, n'avait pas encore fait la moindre apparition avec Young Boys cette saison. Il a pu trouver une porte de sortie en Turquie, où le mercato ne se termine que ce vendredi.