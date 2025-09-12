  1. Clients Privés
Super League Meschack Elia quitte pour de bon les Young Boys

ATS

12.9.2025 - 13:47

Young Boys enregistre le départ de Meschack Elia. L'attaquant congolais (RDC) s'est engagé avec Alanyaspor, en Turquie, ont annoncé les deux clubs vendredi.

Meschack Elia a disputé 200 matches officiels avec YB.
Meschack Elia a disputé 200 matches officiels avec YB.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.09.2025, 13:47

Elia quitte Berne après avoir disputé 200 matches officiels avec YB (43 buts) et remporté quatre titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. Il avait rejoint le club de la capitale en 2020 en provenance du Tout Puissant Mazembe avant d'être prêté ce printemps au FC Nantes.

L'international congolais (57 sélections), âgé de 28 ans, n'avait pas encore fait la moindre apparition avec Young Boys cette saison. Il a pu trouver une porte de sortie en Turquie, où le mercato ne se termine que ce vendredi.

