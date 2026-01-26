  1. Clients Privés
Super League Huit ans plus tard, Michael Frey est de retour au pays

ATS

26.1.2026 - 19:49

L'attaquant (31 ans), ancien international junior et M21, rejoint les Grasshoppers. Il s'est engagé jusqu'à l'été 2028, a précisé le club zurichois dans un communiqué diffusé lundi.

Michael Frey a signé avec GC jusqu'en 2028
Michael Frey a signé avec GC jusqu'en 2028
ATS

Keystone-SDA

26.01.2026, 19:49

26.01.2026, 20:26

Formé à YB, Michael Frey a jusqu'ici porté les couleurs des Young Boys, où il s'était révélé, de Lucerne, où il avait été prêté par Lille, et du FC Zurich en Super League. Il avait à nouveau quitté la Suisse en 2018, peu après avoir remporté la Coupe sous les couleurs du FCZ, pour tenter sa chance en Turquie.

Football. Michael Frey traverse la Manche

FootballMichael Frey traverse la Manche

Frey n'a cependant joué qu'une dizaine de matches avec le Fenerbahçe, qui l'a prêté notamment à Nuremberg. Après avoir brillé durant deux ans à Anvers (31 buts en 53 matches), il a rejoint Schalke puis les Queens Park Rangers où il évoluait depuis deux ans. Il n'entrait cependant plus dans les plans du club londonien.

Lausanne-Sport – GC 1-1

Lausanne-Sport – GC 1-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

24.01.2026

