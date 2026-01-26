L'attaquant (31 ans), ancien international junior et M21, rejoint les Grasshoppers. Il s'est engagé jusqu'à l'été 2028, a précisé le club zurichois dans un communiqué diffusé lundi.

Keystone-SDA ATS

Formé à YB, Michael Frey a jusqu'ici porté les couleurs des Young Boys, où il s'était révélé, de Lucerne, où il avait été prêté par Lille, et du FC Zurich en Super League. Il avait à nouveau quitté la Suisse en 2018, peu après avoir remporté la Coupe sous les couleurs du FCZ, pour tenter sa chance en Turquie.

Frey n'a cependant joué qu'une dizaine de matches avec le Fenerbahçe, qui l'a prêté notamment à Nuremberg. Après avoir brillé durant deux ans à Anvers (31 buts en 53 matches), il a rejoint Schalke puis les Queens Park Rangers où il évoluait depuis deux ans. Il n'entrait cependant plus dans les plans du club londonien.