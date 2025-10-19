  1. Clients Privés
Super League Mission rebond pour le FC Sion face à Grasshopper

ATS

19.10.2025 - 04:01

Meilleur club romand depuis le début de la saison de Super League, Sion se déplace à Zurich dimanche. Les hommes de Didier Tholot affrontent Grasshopper dès 14h au Letzigrund.

Le FC Sion de Didier Tholot (à droite) affronte GC dimanche dès 14h.
Le FC Sion de Didier Tholot (à droite) affronte GC dimanche dès 14h.
Keystone-SDA

Keystone-SDA

19.10.2025, 04:01

19.10.2025, 07:54

Sixième du classement avant cette 9e journée avec 12 points, le FC Sion doit se reprendre. Le club cher au président Christian Constantin reste sur trois matches sans victoire (1 défaite, 2 nuls). GC a pour sa part signé un succès convaincant (3-0) lors de sa dernière sortie face à son rival historique, le FC Zurich.

Lausanne se rend pour sa part en Suisse centrale pour défier le FC Lucerne (coup d'envoi 16h30). Le LS, 10e du classement avant cette 9e journée, veut confirmer l'éclatante victoire (5-0) décrochée face à Young Boys lors de la dernière journée avant la pause internationale. YB accueillera au même moment St-Gall, qui espère éviter une troisième défaite consécutive.

Caractère et ambition : Karlo Letica taille patron

Caractère et ambition : Karlo Letica taille patron

Extrait de l'interview avec le gardien du Lausanne-Sport. Le Croate de 28 ans, au fort caractère, raconte son histoire et explique ce qui fait sa force dans les buts. Un entretien à découvrir dès le 19 octobre à 20h30 sur blue Zoom.

16.10.2025

