«Mon retour à Bâle n’était pas du tout une question d’argent»

Le transfert est officiel depuis vendredi : Xherdan Shaqiri est de retour au FC Bâle. Mardi, il s'est présenté pour la première fois aux médias lors d'une conférence de presse.

Shaqiri de retour à Bâle : «Je voulais rentrer à la maison» L'attaquant rhénan est de retour en héros au Parc St-Jacques. Le nouveau no10 du club se dit heureux de porter à nouveau ce maillot : «Une question de coeur, et non d'argent.» 20.08.2024

blue Sport / trad. Sandro Zappella

Xherdan Shaqiri est de retour ! Après avoir été accueilli comme il se doit par les fans rhénans lundi, l’ancien joueur de Liverpool pris le temps mardi de répondre aux questions des journalistes. Voici ses principales déclarations :

Xherdan Shaqiri sur ...

... l'accueil des fans

«C'était très spécial. Merci à tous, je suis très content. C'est bon d'être de retour à la maison. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour m’accueillir.»

... ses ambitions

«J'ai toujours été très compétitif. Je le suis encore aujourd'hui et je le serai toujours. J'aspire au succès et je sais comment on peut gagner des titres ici.»

«Le FC Bâle n'a pas remporté de grands titres ces dernières années. De ce point de vue, il faut garder les pieds sur terre. Je n'ai pas signé pour un an, mais pour trois ans. C'est un long processus.»

... les négociations avec le FCB

«Le FC Bâle a demandé relativement tôt à mon frère quelle était ma situation. J'ai été surpris par la demande du FC Bâle. J'ai reçu plusieurs offres de différents pays. Mais j'ai tout bloqué parce que je voulais revenir à Bâle.»

... son logement

«Je suis toujours chez moi à Kaiseraugst, dans mon ancien appartement. Mon ancien t-shirt y est d’ailleurs encore accroché. De ce point de vue, c'est parfait pour moi. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de gens qui viendront sonner maintenant.»