Super League Morgan Poaty prolonge son contrat avec Lausanne-Sport

ATS

15.8.2025 - 15:40

Le Lausanne-Sport pourra toujours compter sur Morgan Poaty ces prochaines saisons. Le club vaudois a annoncé vendredi que le défenseur central avait prolongé son contrat jusqu'en 2028.

Morgan Poaty a prolongé jusqu’en 2028.
Morgan Poaty a prolongé jusqu’en 2028.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.08.2025, 15:40

Arrivé en 2023 après le retour du LS en Super League, Poaty s'est affirmé comme l'une des pièces maîtresses de l'arrière-garde lausannoise. L'international franco-congolais de 28 ans a disputé 79 matches avec le maillot blanc et bleu sur les épaules.

Cette prolongation de contrat est de bon augure pour le LS, qui devrait selon toute vraisemblance perdre un autre pilier de sa défense. Selon plusieurs médias romands, le Belge Noë Dussene est en effet sur le point de retourner au pays pour s'engager avec l'OH Louvain.

Conference League. Lausanne-Sport écarte Astana et s’offre un ticket pour les play-off

Conference LeagueLausanne-Sport écarte Astana et s’offre un ticket pour les play-off

