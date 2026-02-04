  1. Clients Privés
FR

Super League Un départ inopiné dans les rangs du Lausanne-Sport

ATS

4.2.2026 - 11:28

Muhannad Al Saad quitte le Lausanne-Sport plus tôt que prévu. Le club vaudois a annoncé mercredi la résiliation anticipée du prêt de de l'attaquant saoudien.

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:28

Victime d'une fracture à un pied le 11 décembre lors d'un match de Conference League à Tampere, en Finlande (0-0 face au KuPS Kuopio), Al Saad devait encore patienter quelques semaines avant de faire son retour sur les terrains. Il terminera finalement sa convalescence dans son club d'origine le Neom SC, en Arabie saoudite.

Les deux clubs se sont mis d'accord pour mettre fin au prêt d'un an du joueur de 22 ans, arrivé en juillet dernier dans la capitale olympique. Freiné par blessures, il n'aura joué que 5 matches avec le LS, marquant un but en Super League et un en Coupe de Suisse.

