Muhannad Al Saad quitte le Lausanne-Sport plus tôt que prévu. Le club vaudois a annoncé mercredi la résiliation anticipée du prêt de de l'attaquant saoudien.

Bonne suite Muhannad 👋🏻



Le FC Lausanne-Sport annonce la résiliation anticipée du prêt de l’attaquant Muhannad Al Saad. Le joueur retourne ainsi dans son club d’origine, le @NEOMSportsClub, pour la suite de la saison.



🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/psRi8DshYU pic.twitter.com/aXDgb2vXzD — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) February 4, 2026

Keystone-SDA ATS

Victime d'une fracture à un pied le 11 décembre lors d'un match de Conference League à Tampere, en Finlande (0-0 face au KuPS Kuopio), Al Saad devait encore patienter quelques semaines avant de faire son retour sur les terrains. Il terminera finalement sa convalescence dans son club d'origine le Neom SC, en Arabie saoudite.

Les deux clubs se sont mis d'accord pour mettre fin au prêt d'un an du joueur de 22 ans, arrivé en juillet dernier dans la capitale olympique. Freiné par blessures, il n'aura joué que 5 matches avec le LS, marquant un but en Super League et un en Coupe de Suisse.