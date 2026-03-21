Invaincu chez lui depuis 11 matchs, Sion à l'abri dans le top 6

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Super League Un point précieux contre Saint-Gall : Sion à l'abri dans le top 6 !

ATS

21.3.2026 - 22:30

Sion et Saint-Gall se sont quittés sur un nul 1-1 lors de la 31e journée de Super League. Les Valaisans sont ainsi mathématiquement assurés de figurer du bon côté de la barre.

Sion – St-Gall 1-1

Sion – St-Gall 1-1

Super League | 31ème journée | Saison 25/26

21.03.2026

Keystone-SDA

21.03.2026, 22:30

21.03.2026, 23:34

Les deux buts sont tombés coup sur coup en première mi-temps. Les visiteurs ont pris l'avantage par Görtler (24e), avant qu'un autogoal de Daschner ne remette les Valaisans à égalité.

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Sion devient difficile à battre à Tourbillon. Les protégés de Didier Tholot n'y ont plus perdu depuis le 25 octobre, soit 11 rencontres.

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Pour sa part, Saint-Gall n'a pas su profiter pleinement de la défaite surprenant subie par Thoune en début de soirée. Les Brodeurs restent à 15 points du leader bernois.

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