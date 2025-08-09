  1. Clients Privés
Super League Objectif invincibilité pour St-Gall et Thoune, une journée romande en vue

ATS

9.8.2025 - 04:01

La 3e journée de Super League qui se tient ce week-end aura davantage d'intérêt pour les clubs romands dimanche. Servette, Lausanne et Sion jouent en effet tous le 10 août.

St-Gall entend bien aligner un troisième succès de rang ce week-end.
St-Gall entend bien aligner un troisième succès de rang ce week-end.
ATS

Keystone-SDA

09.08.2025, 04:01

09.08.2025, 09:55

Samedi, St-Gall tentera de rester invaincu en recevant Winterthour, tandis que le néo-promu Thoune, lui aussi avec deux victoires en autant de matches, se rendra à Lucerne.

Les Brodeurs ont bien commencé leur saison en battant le champion Bâle, puis en effaçant Servette 4-1. Les joueurs de l'Est de la Suisse peuvent en outre compter sur le Français Geubbels, meilleur buteur de Super League avec trois réalisations.

Thoune vit de son côté toujours sur son nuage. L'équipe Mauro Lustrinelli n'aura cependant pas la tâche facile à Lucerne, qui n'a lui non plus toujours pas perdu.

