Damien Odera, joueur offensif de 18 ans du FC Zurich, a été suspendu pour quatre matches de Super League.

Zurich – Lugano 0-1 Super League | 18ème journée | Saison 25/26 17.12.2025

Keystone-SDA ATS

Le double national germano-kényan s'est fait expulser pour une agression mercredi lors de la défaite contre Lugano (1-0). La scène qui a conduit au carton rouge s'est déroulée au Letzigrund dans le temps additionnel.

Rayan Raveloson des Young Boys a également été suspendu pour trois matches. Le milieu de terrain malgache s'est rendu coupable d'une faute grossière à la 88e de la défaite contre GC (6-2).