Winterthour s'est offert un joli renfort. La lanterne rouge de Super League a engagé l'ancien international suisse Pajtim Kasami jusqu'à la fin de la saison, comme ils l'ont annoncé sur Instagram.

Keystone-SDA ATS

Kasami étant sans contrat depuis la résiliation de son bail avec le FC Sion début juillet. Issu du centre de formation de Winterthour, le milieu de terrain, qui a été champion du monde M17 avec la Suisse en 2009, a joué ces cinq dernières années pour Bâle, Olympiakos, Sampdoria et Sion.

Le joueur de 33 ans a disputé douze matches internationaux avec l'équipe de Suisse entre 2013 et 2016.