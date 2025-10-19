  1. Clients Privés
FR

Meteo
Super League Pas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel

ATS

19.10.2025 - 16:03

Sion s'est imposé sans gloire 1-0 face à GC lors de la 9e journée de Super League. A Zurich, les Valaisans ont dû attendre la 60e pour ouvrir le score, alors qu'ils jouaient à 11 contre 10 depuis la 12e.

GC – Sion 0-1

GC – Sion 0-1

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

Keystone-SDA

19.10.2025, 16:03

19.10.2025, 16:42

Rrudhani est venu débloquer la situation pour les Sédunois à l'heure de jeu, sur un penalty obtenu par Nivokazi après intervention de la VAR. Loin d'être abattu, Grasshopper a encore poussé, mais la défense valaisanne a tenu pour remporter son premier succès après trois matches sans victoire en championnat.

Les Sauterelles ont été réduites à 10 dès la 12e suite à la faute de dernier recours de Decarli. Pourtant, les Sédunois se sont révélés incapables de faire la différence dans la première mi-temps. Chouaref a pourtant cru délivrer les Valaisans à la 37e, mais sa réussite était hors-jeu.

D'un point de vue comptable, les hommes de Didier Tholot réalisent une précieuse opération. Avant d'accueillir le leader Thoune samedi prochain (18h00), les Sédunois ne sont plus qu'à quatre longueurs de la tête de Super League.

