Super League Derby électrique : Lausanne et Sion se quittent dos à dos

ATS

9.11.2025 - 18:34

Le Lausanne-Sport et Sion se sont séparés sur un nul 2-2 dans le derby romand de la 13e journée de Super League. Ce résultat semble logique au vu de la physionomie des débats.

Lausanne-Sport – Sion 2-2

Keystone-SDA

09.11.2025, 18:34

09.11.2025, 19:14

Les émotions n'ont pas manqué à la Tuilière, essentiellement en première période. Sion a pris les devants avec deux réussites inscrites par Nivokazi (7e) et Berdayes (11e), à chaque fois sur passe d'Hefti depuis la gauche. Le LS n'a toutefois rien lâché. Un centre tir pernicieux de Fofana lui a permis de reprendre espoir (20e), avant l'égalisation signée Kana-Biyik (33e).

Super League. Duel romand en vue : Lausanne vise le retour sur Sion

Super LeagueDuel romand en vue : Lausanne vise le retour sur Sion

La partie, dont le rythme avait baissé, a été interrompue une dizaine minutes en seconde période en raison de fumigènes lancés par certains supporters valaisans, pas trop bien inspirés en l'occurrence. Les deux équipes ont ensuite peiné à se montrer dangereuses, avec beaucoup de déchet dans leur jeu. Ce point permet au FC Sion (5e) de conserver 3 points d'avance sur le LS (8e).

Ali Kabacalman : «Le groupe est sain»

Ali Kabacalman : «Le groupe est sain»

Le joueur du FC Sion décortique la rencontre face à Lausanne-Sport et donne quelques éléments sur la synergie d'équipe.

09.11.2025

Florent Mollet : «On a vu la force de caractère du groupe»

Florent Mollet : «On a vu la force de caractère du groupe»

Le milieu de terrain du LS a partagé son analyse d’après-match au micro de blue Sport.

09.11.2025

YB cartonne

Dans l'autre rencontre de 16h30, les Young Boys ont bien réagi après la claque subie jeudi sur la scène européenne (4-0 à Salonique contre le PAOK). Les Bernois ont réussi l'exploit d'aller l'emporter 4-1 à Saint-Gall grâce à des buts de Fassnacht (7e), Virginius (32e), Bedia (51e) et Males (64e). Les Brodeurs avaient égalisé par Vogt (9e). YB rejoint ainsi Bâle, mais à 9 longueurs du leader Thoune.

St-Gall – YB 1-4

St-Gall – YB 1-4

Derby électrique : Lausanne et Sion se quittent dos à dos