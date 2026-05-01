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Super League Peter Zeidler a vite retrouvé de l'embauche

ATS

1.5.2026 - 14:56

Peter Zeidler (63 ans) est le nouvel entraîneur de Grasshopper, a annoncé vendredi le club zurichois. Le technicien allemand rebondit rapidement, deux semaines après avoir été démis de ses fonctions au Lausanne-Sport.

Keystone-SDA

01.05.2026, 14:56

01.05.2026, 15:41

Il va succéder à l'intérimaire Gernot Messner, qui avait pris le relais sur le banc des Sauterelles après le licenciement de Gerald Scheiblehner le 16 mars. Sa première mission sera d'assurer le maintien du club, qui se dirige tout droit vers un nouveau barrage contre le deuxième de Challenge League.

Mais comme le souligne Grasshopper dans son communiqué, le nouveau contrat de Peter Zeidler - dont la durée n'a pas été précisée - «est valable quelle que soit la division dans laquelle évolue le club». Cela signifie que l'ancien homme fort de Saint-Gall restera en poste même si GC est relégué en deuxième division.

Le coach allemand prendra ses fonctions lundi après le match contre Servette (dimanche à 16h30). Il aura ensuite trois matches pour tenter de revenir sur le FC Zurich, qui compte pour l'instant sept points d'avance, ou pour préparer le barrage de promotion-relégation.

Réuni avec Sutter

Au Letzigrund, Peter Zeidler retrouvera une personne qu'il connaît bien: le directeur sportif Alain Sutter. Les deux hommes ont longtemps collaboré à Saint-Gall (2018-24), où ils ont fait du club une place forte du football suisse.

«Nous sommes liés par une relation de confiance de longue date, nous connaissons nos méthodes de travail respectives. Lorsque sa disponibilité s'est profilée, une chose était claire pour nous deux: il fallait franchir cette étape dès maintenant et ne pas attendre cet été», explique Alain Sutter dans le communiqué de GC.

De côté, Peter Zeidler n'aura pas attendu très longtemps avant de retrouver de l'embauche. Malgré les exploits du Lausanne-Sport en Conference League, son mandat dans la capitale olympique a pris fin abruptement le 16 avril, en raison de résultats jugés insuffisants en championnat.

Super League. Coup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

Super LeagueCoup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

«Le point de départ est difficile. Il s'agit maintenant de démarrer rapidement, d'apprendre à connaître les joueurs et de jouer ensemble en équipe. J'ai vraiment hâte de relever ce défi passionnant», déclare Zeidler dans le communiqué.

L'Allemand va donc entraîner un quatrième club suisse après Sion (2016-17), Saint-Gall (2018-24) et Lausanne (2025-26). Mais une question reste en suspens: entraînera-t-il en Super League ou en Challenge League la saison prochaine?

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