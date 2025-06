Peter Zeidler devrait succéder à Ludovic Magnin sur le banc du LS

Le Lausanne-Sport a officialisé lundi sur son site internet le départ de Ludovic Magnin, en partance pour le FC Bâle. Selon les informations de blue Sport, Peter Zeidler serait en pole position pour lui succéder sur le banc du club romand.

Peter Zeidler : bientôt de retour en Suisse ? KEYSTONE

Michael Wegmann/trad Clara Francey

Ce lundi 16 juin, le départ de Ludovic Magnin du Lausanne-Sport pour le FC Bâle a été officiellement confirmé par les deux clubs. Une annonce qui entérine un transfert déjà révélé dès le 5 juin par blue Sport. Si l'officialisation a tardé, c'est en grande partie à cause du dossier Fabio Celestini, l'entraîneur du doublé, dont la résiliation de contrat à Bâle a pris plus de temps que prévu.

Conscient du départ imminent de son entraîneur, le LS n'est pas resté les bras croisés. Toujours selon nos informations, le club aurait déjà trouvé son nouvel homme fort : Peter Zeidler serait prêt à prendre les rênes de l'équipe vaudoise.

Deux atouts de taille

Après un passage express à Bochum - où il a été limogé en octobre dernier suite à un mauvais début de saison -, l'Allemand de 62 ans pourrait faire son retour en Super League.

Un choix des plus logiques : Zeidler connaît parfaitement le championnat suisse, fort de ses six années passées à Saint-Gall (2018-2024) et de ses huit mois à Sion (2016/17). Il est également apprécié pour son style de jeu offensif et intense, qui séduit souvent les supporters. Autre atout de taille : il parle couramment le français, ayant même exercé comme professeur de français par le passé.

Sur le même thème