Peter Zeidler est de retour en Super League. L'entraîneur de longue date de Saint-Gall évoque pour Keystone-ATS sa nouvelle mission au Lausanne-Sport, où ses objectifs sont pour l'instant mesurés.

C'est tout de même particulier de voir Peter Zeidler avec l'inscription LS sur son polo gris. Pendant six ans, l'Allemand a travaillé en Suisse orientale, incarnant avec le président Matthias Hüppi et le directeur sportif Alain Sutter le FC Saint-Gall, ancré et apprécié dans la région.

Après la fin de son bref engagement en Bundesliga à Buchum en octobre dernier (sept défaites en huit matches), il a sciemment attendu une offre intéressante, explique-t-il. Des propositions superficielles sont venues de Tunisie, d'Afrique du Sud, d'Arabie Saoudite ou de la fédération finlandaise.

Peter Zeidler a également été en contact avec divers clubs suisses. «Tout cela ne vaut pas la peine d'en parler», dit le technicien allemand, qui aura bientôt 63 ans. «Ce n'est qu'avec Lausanne que j'ai senti que cela pourrait fonctionner».

Professeur de français de formation, Zeidler avait déjà posé ses valises en Suisse romande. Mais son expérience à Sion avait duré un peu plus de huit mois seulement (d'août 2016 à avril 2017), malgré une belle moyenne de points (1,93 par match). Les coaches avaient alors la vie dure du côté de Tourbillon.

Des similitudes avec Magnin

A Lausanne, les choses devraient être différentes. Directeur sportif du LS, Stéphane Henchoz a en tout cas loué les qualités de son nouveau coach lors de sa présentation officielle: «Peter connaît non seulement très bien le football suisse, mais il apporte aussi une expérience internationale. De plus, il a du charisme».

Les dirigeants du club vaudois voient en Peter Zeidler l'homme idéal pour construire sur les bases posées par Ludovic Magnin, parti à Bâle. Les deux entraîneurs présentent certaines similitudes dans leur style, jouant notamment beaucoup sur les émotions.

Ce qui a attiré Zeidler dans cette nouvelle mission, en plus de son amour pour le français, est évident: le club a un grand potentiel. Septuple champion et neuf fois vainqueur de la Coupe, le Lausanne-Sport évolue dans un nouveau stade et dispose de moyens financiers considérables grâce au groupe chimique Ineos.

Dixième en 2023/24, le LS a conclu l'exercice 2024/25 au 5e rang. Vise-t-il le podium? Peter Zeidler hésite: «Après avoir discuté avec la direction du club, nous avons sciemment renoncé à annoncer l'objectif +top 6+. Nous ne voulons bien sûr rien avoir à faire avec la lutte contre la relégation, et nous sommes ambitieux. Mais répéter une saison comme la précédente ne sera pas facile»

Des changements et un blessé majeur

Pour expliquer cette réponse timide, l'entraîneur évoque les bouleversements au sein de l'équipe. Le LS a laissé filer Teddy Okou, Fousseni Diabaté et Aliou Baldé, responsables de 20 buts la saison dernière. Le départ du milieu de terrain Koba Koindredi, qui a suivi Magnin à Bâle, pèse également lourd.

En outre, le néo-international Alvyn Sanches manque toujours à l'appel. L'attaquant de 22 ans, qui était déjà sur le point de partir à l'étranger, sera encore absent pendant plusieurs mois en raison de sa déchirure des ligaments croisés contractée en mars. Zeidler loue l'attitude «très, très positive» du joueur et parle d'une bonne évolution dans la rééducation. Mais il sait que même si Sanches devait rester au club, son absence est encore longue.

«Par rapport à la saison dernière, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui doivent d'abord trouver leurs marques», résume Zeidler, conscient que d'autres clubs de Super League vivent la même situation. Mais il ne prépare pas d'éventuelles excuses. «Je pense juste qu'il est important d'évoquer les circonstances et d'adapter les attentes en conséquence», poursuit l'Allemand, qui peut se féliciter de l'excellent début de saison de sa nouvelle équipe.

Vainqueur de Winterthour 3-2 dimanche dernier en Super League, tombeur de Vardar Skopje jeudi en Conference League grâce à un succès 5-0 au match retour, Lausanne visera un troisième succès d'affilée dimanche à Thoune. «Jusqu'à présent, l'équipe a fait preuve d'une bonne mentalité. Les joueurs sont prêts à s'entraîner dur. C'est une bonne condition préalable. Nous verrons tout le reste après», conclut Peter Zeidler, qui ne s'enflamme forcément pas.