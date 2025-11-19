  1. Clients Privés
Football suisse Philipp Studhalter réélu à la présidence de la SFL

19.11.2025 - 14:32

Philipp Studhalter a été réélu président du comité de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale ordinaire, a annoncé mercredi la SFL. L'avocat lucernois de 49 ans a été confirmé à l'unanimité par les représentants des 22 clubs pour deux ans à la tête de cet organe composé de neuf membres.

Philipp Studhalter a été réélu pour deux ans à la présidence de la SFL
Philipp Studhalter a été réélu pour deux ans à la présidence de la SFL
Keystone

19.11.2025, 14:33

Dans le cadre des élections de renouvellement, les sept membres suivants ont également été réélus à l'hôtel Schweizerhof à Berne: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Bâle), Urs Egger (membre indépendant), Christoph Spycher (BSC Young Boys) et Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

Le président de St-Gall, Matthias Hüppi, ne s'est en revanche pas représenté après six ans passés au sein du comité. Il sera remplacé par Marco Degennaro, le CEO du FC Sion, qui est âgé de 55 ans.

