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Super League Bâle et YB font le show, avec Xherdan Shaqiri en magicien

Nicolas Larchevêque

4.4.2026

Bâle a concédé le nul à domicile en fin de rencontre face à Young Boys 3-3 lors de la 32e journée de Super League. Son capitaine Xherdan Shaqiri s'est illustré en étant impliqué lors des trois réalisations rhénanes.

Bâle – YB 3-3

Bâle – YB 3-3

Super League | 32ème journée | Saison 25/26

04.04.2026

Keystone-ATS

04.04.2026, 22:25

04.04.2026, 22:37

Après sept matches sans passe décisive ni but, Shaqiri s'est rappelé aux siens en délivrant une prestation de haut vol. Malgré l'ouverture du score par Edimilson Fernandes à la 29e, YB n'a pas eu le temps de se réjouir.

Dès la 36e, l'ex-international suisse a vu son corner terminer au fond des filets de Marvin Keller après avoir été dévié par le défenseur bernois Sandro Lauper. Cinq minutes plus tard, celui qui a inscrit 32 buts en 125 sélections avec l'équipe nationale a régalé le Parc Saint-Jacques avec une frappe de l'extérieur du pied gauche pour s'offrir un onzième but cette saison.

Super League. Lausanne se refait une santé à la maison, Thoune chute à nouveau

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Après l'égalisation suite à un but contre son camp de Flavius Daniliuc (64e), le capitaine du FCB a distillé une passe décisive à Bénie Traoré pour le 3-2 à la 68e. Ebrima Colley a sauvé la troupe de Seoane en égalisant sur le fil à la 90e. Un résultat qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes en vue de la lutte pour le podium final. Bâle reste quatrième avec un point derrière Lugano, troisième avec 54 points. YB occupe la cinquième place avec six longueurs de retard sur son adversaire du jour.

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02.04.2026

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