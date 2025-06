Vice-champion de Suisse en Super League, le Servette FC a annoncé mardi les départs de plusieurs joueurs.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 🫡



Fin de l’aventure grenat pour Kasim Adams, Victory Beniangba et Joseph Nonge.



Le Servette FC les remercie pour leur engagement sous le maillot grenat et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière.



Plus d'infos 👉 https://t.co/qP9hAkSQLm pic.twitter.com/JPlr2wmz0h — Servette FC (@ServetteFC) June 3, 2025

Keystone-SDA ATS

Kasim Adams, Victory Beniangba et Joseph Nonge, en fin de contrat ou de prêt, continueront leur carrière ailleurs. Moussa Diallo, Valton Behrami, Noah Henchoz, Loïs Ndema et Alexandre Dias Patricio ne seront non plus pas conservés par le club genevois.

Servette avait déjà récemment enregistré les départs de Dereck Kutesa et Enzo Crivelli.