Super League Porté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

Le Lausanne-Sport a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 8e journée, les Vaudois ont écrasé les Young Boys 5-0 à la Tuilière grâce notamment à un triplé de Theo Bair.

Lausanne-Sport – YB 5-0

Lausanne-Sport – YB 5-0

Super League | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Keystone-ATS

05.10.2025, 15:49

05.10.2025, 16:19

L'attaquant canadien a été le bourreau des Bernois avec un hat trick classique (6e/12e/47e). Depuis son arrivée, il n'avait pas encore marqué en championnat mais avait inscrit un but en Coupe et un autre en Conference League. Le solide avant-centre (1m94), prêté par Auxerre, est déjà en passe de conquérir les fans lausannois. Diakité (74e) et Butler-Oyedeji (78e) ont encore salé l'addition.

Conference League. Souverain, le Lausanne-Sport régale son public

Conference LeagueSouverain, le Lausanne-Sport régale son public

YB, qui aurait pris la tête en cas de victoire, est tombé de haut. Les hommes de Giorgio Contini ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Le LS n'avait pourtant plus gagné en championnat depuis le 27 juillet, un 3-2 contre Winterthour lors de la journée initiale.

Peter Zeidler : «Un après-midi qu’on n’oubliera pas de sitôt»

Peter Zeidler : «Un après-midi qu’on n’oubliera pas de sitôt»

La réaction de Peter Zeidler, entraîneur du Lausanne-Sport, après la large victoire de son équipe face aux Young Boys (5-0) dimanche en Super League.

05.10.2025

Super League. Lausanne engage un joueur très expérimenté

Super LeagueLausanne engage un joueur très expérimenté

