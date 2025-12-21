Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

Gregoire Galley

21.12.2025

Le Lausanne-Sport a concédé la défaite 4-0 à la Tuilière avant la trêve hivernale. Les Vaudois ont encaissé trois buts dans les dix dernières minutes face à Lucerne.

Lausanne-Sport – Lucerne 0-4

Lausanne-Sport – Lucerne 0-4

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

21.12.2025

Keystone-ATS

21.12.2025, 15:59

21.12.2025, 16:22

Trois jours après un succès de prestige face à la Fiorentina en Conference League, l'équipe de Peter Zeidler s'est fait corriger par Lucerne en deuxième période. Le club de Suisse centrale a fini par trouver la faille par Kevin Spadanuda à la 61e sur corner.

À 8 minutes du terme, Bryan Okoh est encore parvenu à percer le rideau défensif lucernois sans parvenir à cadrer, avant que Lucas Ferreira (89e) et Lars Villiger à deux reprises dans le temps additionnel n'assurent le succès de Lucerne. Il s'agit de la première défaite du LS depuis leur élimination face à Yverdon en Coupe de Suisse le 3 décembre, qui reste à 21 points après 18 matches.

Lausanne-Sport - Fiorentina. Un LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

Lausanne-Sport - FiorentinaUn LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

1re victoire en 7 rencontres pour le FCL

Déterminés à mettre fin à une série de six matches sans victoire en championnat, les Lucernois entrainés par Mario Frick ont été à l'initiative dès le début de rencontre. Le portier Karlo Letica, qui a disputé son 101e match sous le maillot lausannois, a dû se déployer dès la 4e minute pour éviter l'ouverture du score.

Le gardien croate a encore eu la main ferme à la 34e, bloquant à deux reprises les tirs de l'attaquant lucernois Julian von Moos. Privé de son atout offensif Gouassou Diakité, le LS n'a pas su faire douter les visiteurs durant la première mi-temps et a souffert, à l'image d'Hamza Abdallah, sorti sur blessure à la 26e.

Florent Mollet : «On s’excuse auprès de nos supporters»

Florent Mollet : «On s’excuse auprès de nos supporters»

Lausanne - Lucerne : retrouvez la réaction du joueur lausannois Florent Mollet.

21.12.2025

Les plus lus

Il y a dix ans : le quadruple meurtre qui a ébranlé la Suisse
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Donald Trump tente-t-il d'étouffer l'affaire Epstein?
Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !
Macron annonce son feu vert à la construction du porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle
«J’ai senti que l’envie n’était plus là» - Lucien Favre se retire