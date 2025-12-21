Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

Le Lausanne-Sport a concédé la défaite 4-0 à la Tuilière avant la trêve hivernale. Les Vaudois ont encaissé trois buts dans les dix dernières minutes face à Lucerne.

Lausanne-Sport – Lucerne 0-4 Super League | 19ème journée | Saison 25/26 21.12.2025

Keystone-ATS Gregoire Galley

Trois jours après un succès de prestige face à la Fiorentina en Conference League, l'équipe de Peter Zeidler s'est fait corriger par Lucerne en deuxième période. Le club de Suisse centrale a fini par trouver la faille par Kevin Spadanuda à la 61e sur corner.

À 8 minutes du terme, Bryan Okoh est encore parvenu à percer le rideau défensif lucernois sans parvenir à cadrer, avant que Lucas Ferreira (89e) et Lars Villiger à deux reprises dans le temps additionnel n'assurent le succès de Lucerne. Il s'agit de la première défaite du LS depuis leur élimination face à Yverdon en Coupe de Suisse le 3 décembre, qui reste à 21 points après 18 matches.

1re victoire en 7 rencontres pour le FCL

Déterminés à mettre fin à une série de six matches sans victoire en championnat, les Lucernois entrainés par Mario Frick ont été à l'initiative dès le début de rencontre. Le portier Karlo Letica, qui a disputé son 101e match sous le maillot lausannois, a dû se déployer dès la 4e minute pour éviter l'ouverture du score.

Le gardien croate a encore eu la main ferme à la 34e, bloquant à deux reprises les tirs de l'attaquant lucernois Julian von Moos. Privé de son atout offensif Gouassou Diakité, le LS n'a pas su faire douter les visiteurs durant la première mi-temps et a souffert, à l'image d'Hamza Abdallah, sorti sur blessure à la 26e.