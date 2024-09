Pourquoi Fabian Frei a-t-il quitté le FC Bâle ? Il déballe tout

Légende du FC Bâle, Fabian Frei annonçait lundi dernier quitter le club rhénan et rejoindre avec effet immédiat Winterthour, son club formateur. Invité jeudi soir dans l'émission de blue Sport alémanique «Heimspiel», le milieu de terrain de 35 ans a révélé les raisons de ce départ surprise.

Patrick Lämmle/trad Clara Francey

Au cours de sa carrière, Fabian Frei a porté les couleurs du FC Bâle à 543 reprises, soit plus qu'aucun autre joueur. Lors du premier match de cette saison 2024-2025, il a même porté le brassard de capitaine de l'équipe rhénane. A ce moment-là, rien ne semblait donc indiquer que ses jours au FCB étaient comptés. Et pourtant, ce match d'ouverture, qui s'était soldé par une défaite (2-3) des Bâlois face au Lausanne-Sport, sera pour Fabian Frei le dernier en tant que titulaire et un des derniers en tant que Rotblau.

Une situation que Fabian Frei a encore beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui. Selon lui, on ne titularise pas un joueur lors du premier match de la saison si on ne compte pas sur lui à l’avenir. «Je ne crois pas qu'au FC Bâle ils se soient dit pendant la trêve estivale ‹nous ne voulons pas continuer avec lui sur le long terme›. Mais il a peut-être fallu trouver un coupable après le premier match et c'est tombé sur moi. Bien évidemment qu'avec le recul j’aurais préféré qu'on me dise il y a deux ou trois mois : ‹Écoute, le contrat est certes renouvelé, mais en réalité, on ne le souhaite pas vraiment›. Je pense que nous aurions alors trouvé une solution.»

La vérité sur son départ

Frei ne supportait-il pas son rôle de remplaçant ? Il répond par la négative : «Je ne suis pas parti parce que je n'étais pas satisfait de mon temps de jeu, mais parce que j'avais l'impression qu'il y avait toujours des discussions, que je ne comprenais pas, à mon sujet. J'ai eu le sentiment qu'il serait peut-être préférable pour le club que je parte.»

Avant de poursuivre : «Ce n'est pas agréable de rentrer dans le vestiaire et de sentir qu'il y a quelque chose dans l'air. C'est pourquoi je me sens bien à Winti (Winterthour). J'ai pris beaucoup de plaisir lors des trois derniers entraînements, c'était vraiment agréable.»

Ce qui l'a dérangé, c'était d'entendre constamment que son rôle ne lui convenait pas. «Mais personne ne m'a posé la question. Si c'était le cas, je leur aurais dit : ‹Hé, tout va bien pour moi. Je rentre à chaque match, nous gagnons et c'est ce qui compte.› Mais on a toujours supposé que, parce que j'avais toujours été titulaire avant, cela devait forcément me poser problème. Et d'une certaine manière, ça m'a touché, car je me disais : ‹Pourquoi ne pas simplement me demander comment je le vis ?›»

Frei aurait préféré une autre fin

Est-ce qu'il serait resté au FCB s'il avait su avant le début de la saison qu'il serait moins utilisé, il ne peut pas le dire. «Mais j'aurais aimé que ça se termine autrement, j'aurais aimé avoir une plus belle fin.»

Mais il ne se sent pas malheureux pour autant. «Je suis vraiment heureux d'avoir eu cette chance à Winti, ce qui n'était pas acquis d'avance.» Concernant sa relation avec David Degen, le président du FCB, Frei précise : «Je ne l'ai pas revu depuis lundi. Je le reverrai au plus tard le 26 octobre (date du match entre Winterthour et Bâle), je lui serrerai la main et lui souhaiterai un bon match. Ni plus, ni moins».