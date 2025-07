Lucas Ferreira pensait vivre le plus beau jour de sa jeune carrière. Héros du FC Lucerne pour son premier match en pro, il a offert la victoire aux siens… avant d'apprendre, en sortant du terrain, le décès d'un ami proche.

GC – Lucerne 2-3 Super League | 1ère journée | Saison 25/26 26.07.2025

À première vue, tout ressemblait à un conte de fées pour Lucas Ferreira, 18 ans. Entré en jeu à la 63e minute face aux Grasshoppers, il ne lui faut que six minutes pour faire trembler les filets et inscrire le 3-2 pour Lucerne. Un but décisif : le score ne bougera plus.

Des débuts rêvés pour le jeune attaquant portugais, aussitôt célébré comme l'homme du match. Mais quelques heures plus tard, Ferreira a publié un message bouleversant sur Instagram : «C'était pour toi, mon frère. Vole haut, ange !»

Selon «Nau», le joueur aurait appris dans les vestiaires le décès de l'un de ses meilleurs amis, Nando, avec qui il avait évolué dans les rangs des U17 du FC Lucerne. Le jeune garçon a succombé à un cancer à seulement 17 ans. «Nous ne t'oublierons jamais, Nando», a écrit Ferreira.

«Quand nous sommes partis en camp d'entraînement, nous avions peu de joueurs. Alors nous avons appelé Lucas pour savoir s'il était déjà en vacances. Il venait d'atterrir à Malte. Trois heures plus tard, il était dans l'avion du retour», a raconté l'entraîneur du club lucernois Mario Frick à blue Sport. «Il nous a rejoints, a fait forte impression, et je suis évidemment très heureux qu'il ait pu être récompensé.»

Mais ce samedi soir, joie et chagrin se sont entremêlés. Lucas Ferreira a fait ses adieux – et dédié à son ami disparu le plus grand moment de sa jeune carrière.

Instagram/_iamlucassilva_

