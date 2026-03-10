Le programme de la 33e journée de Super League, dernière avant la séparation en deux groupes, est partiellement fixé. Les trois clubs romands joueront en même temps dimanche 12 avril, à 16h30, a annoncé la SFL mardi.

Sion et Lausanne s’affronteront lors de la dernière journée avant la séparation. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au moins trois matches potentiellement décisifs se tiendront ce jour-là, dont Young Boys – Servette, Sion – Lausanne-Sport et Lucerne – Saint-Gall. Tous ces clubs, à l'exception de Saint-Gall, sont encore en ballottage entre le Relegation et le Championship Group.

La partie opposant Winterthour à Grasshopper, deux formations qui ne peuvent plus viser le top 6, aura lieu le samedi à 18h00. Concernant les deux derniers matches – Thoune – Bâle et Zurich – Lugano -, la SFL attend encore avant de fixer les horaires.