  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Quatre matches de la dernière journée avant la séparation fixés

ATS

10.3.2026 - 16:06

Le programme de la 33e journée de Super League, dernière avant la séparation en deux groupes, est partiellement fixé. Les trois clubs romands joueront en même temps dimanche 12 avril, à 16h30, a annoncé la SFL mardi.

Sion et Lausanne s’affronteront lors de la dernière journée avant la séparation.
Sion et Lausanne s’affronteront lors de la dernière journée avant la séparation.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.03.2026, 16:06

Au moins trois matches potentiellement décisifs se tiendront ce jour-là, dont Young Boys – Servette, Sion – Lausanne-Sport et Lucerne – Saint-Gall. Tous ces clubs, à l'exception de Saint-Gall, sont encore en ballottage entre le Relegation et le Championship Group.

La partie opposant Winterthour à Grasshopper, deux formations qui ne peuvent plus viser le top 6, aura lieu le samedi à 18h00. Concernant les deux derniers matches – Thoune – Bâle et Zurich – Lugano -, la SFL attend encore avant de fixer les horaires.

Les plus lus

«Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!» – L'Iran menace Trump
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Retour sur le destin des cinq clubs romands