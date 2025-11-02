  1. Clients Privés
Super League Réduits à dix, les Young Boys arrachent un point contre Bâle

ATS

2.11.2025 - 18:33

Le retour de Gerardo Seoane sur le banc de Young Boys n'a pas été couronné de succès dimanche. Mais YB a obtenu un bon point face à Bâle (0-0) lors de la 12e journée de Super League, compte-tenu de circonstances plus que défavorables aux Bernois.

YB – Bâle 0-0

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

02.11.2025

Keystone-SDA

02.11.2025, 18:33

02.11.2025, 19:43

Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerry Seoane n'aurait pas imaginé pareil scénario, même dans ses pires cauchemars. Contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi puis à nouveau dès la 20e minute, il a vu son équipe être réduite à dix à la 48e après l'expulsion de Gigovic.

Mais YB n'a rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Même les coups de patte de Xherdan Shaqiri n'ont pas suffi.

Bâle – dont la dernière victoire sur la pelouse de Young Boys en championnat remonte à mai 2016 – n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie! Maigre consolation pour la troupe de Ludo Magnin, elle grimpe au 2e rang. Mais elle se retrouve à 6 points du leader Thoune.

Super League. La pluie s’invite et perturbe le duel entre Lugano et Saint-Gall

Super LeagueLa pluie s’invite et perturbe le duel entre Lugano et Saint-Gall

Coups du sort

Gerardo Seoane a donc dû faire face à un premier coup du sort dans ses nouvelles fonctions avant même le coup d'envoi: le capitaine Loris Benito, qui devait faire son retour, a en effet déclaré forfait au tout dernier moment après s'être blessé à la fin de l'échauffement.

Et un deuxième contretemps s'est produit après quart d'heure de jeu. Contraint de prendre la place de Benito en défense centrale, Edimilson Fernandes s'est blessé tout seul au mollet gauche et a été remplacé à la 20e. L'expulsion de Gigovic n'a pas arrangé les affaires bernoises, mais elle n'a pas servi les desseins bâlois.

Lucerne atomise GC

Lucerne a par ailleurs profité de la venue de Grasshopper pour renouer avec la victoire dimanche. Le FCL, qui restait sur trois nuls et une défaite en championnat, a écrasé les Sauterelles 6-0. C'est GC qui en est désormais à quatre matches sans victoire (3 défaites et 1 nul), et qui ne compte plus que 4 points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour.

Lucerne – GC 6-0

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

02.11.2025

