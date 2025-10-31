YB vire Giorgio Contini et rappelle son entraîneur à succès !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Révolution de palais à Berne YB vire Giorgio Contini et rappelle son entraîneur à succès !

Nicolas Larchevêque

31.10.2025

Au lendemain du nul 3-3 contre GC, les Young Boys ont changé d'entraîneur. Giorgio Contini a été licencié au profit de Gerardo Seoane qui fait son retour.

Giorgio Contini n'est plus l'entraîneur des Young Boys.
Giorgio Contini n'est plus l'entraîneur des Young Boys.
KEYSTONE

31.10.2025, 14:15

31.10.2025, 15:10

Seoane a signé un contrat valable jusqu'en 2028, un jour après son 47e anniversaire. C'est ce qu'ont annoncé vendredi les Bernois. «Avec lui, un nouveau cycle commence», a déclaré Christoph Spycher. Dans le même temps, le directeur sportif d'YB a précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à des «miracles». «Nous sommes conscients que nous nous trouvons dans une situation délicate.»

Avec Seoane, c'est un entraîneur à succès avec YB qui fait son retour. Entre 2018 et 2021, il a remporté trois fois le championnat et une fois la coupe. Le Lucernois a ensuite rejoint la Bundesliga. Il a d'abord été sur le banc du Bayer Leverkusen, puis du Borussia Mönchengladbach. A Berne, on espère que Seoane apportera une certaine continuité sur le banc.

«Un nouvel élan était nécessaire»

Deux heures avant l'annonce du nouveau coach, le club avait communiqué le licenciement de Giorgio Contini. «Les fortes fluctuations des performances de l'équipe au cours des dernières semaines et des derniers mois, ainsi que l'absence de progrès sur le plan sportif, ont conduit à la décision qu'un nouvel élan était nécessaire au poste d'entraîneur», a déclaré YB dans un communiqué.

Super League. Un match fou entre GC et YB et des buts somptueux à Lugano

Super LeagueUn match fou entre GC et YB et des buts somptueux à Lugano

Contini avait pris les rênes d'YB en décembre dernier, sacrifiant pour cela son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de Suisse. Il avait ensuite mené les Bernois dans le top 6 et les avait qualifiés pour l'Europa League. Mais ces dernières semaines, l'équipe a de nouveau manqué de constance.

Celle-ci devrait maintenant revenir avec Seoane. Son premier match aura lieu dimanche lors du match à domicile contre le FC Bâle. En championnat, les Bernois n'ont récolté que quatre points lors des quatre derniers matches. Ils sont actuellement classés à la 5e place et loin de leurs ambitions.

GC – YB 3-3

GC – YB 3-3

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

30.10.2025

Les plus lus

«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
YB vire Giorgio Contini et rappelle son entraîneur à succès !
Images saisissantes : un véritable déluge s’abat sur la ville de New York
Une chauve-souris géante plane dans l’espace: l’image qui glace le sang !
Nucléaire : l'annonce de Donald Trump provoque une onde de choc