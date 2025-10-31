YB vire Giorgio Contini et rappelle son entraîneur à succès !

Au lendemain du nul 3-3 contre GC, les Young Boys ont changé d'entraîneur. Giorgio Contini a été licencié au profit de Gerardo Seoane qui fait son retour.

Giorgio Contini n'est plus l'entraîneur des Young Boys. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque

Seoane a signé un contrat valable jusqu'en 2028, un jour après son 47e anniversaire. C'est ce qu'ont annoncé vendredi les Bernois. «Avec lui, un nouveau cycle commence», a déclaré Christoph Spycher. Dans le même temps, le directeur sportif d'YB a précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à des «miracles». «Nous sommes conscients que nous nous trouvons dans une situation délicate.»

Avec Seoane, c'est un entraîneur à succès avec YB qui fait son retour. Entre 2018 et 2021, il a remporté trois fois le championnat et une fois la coupe. Le Lucernois a ensuite rejoint la Bundesliga. Il a d'abord été sur le banc du Bayer Leverkusen, puis du Borussia Mönchengladbach. A Berne, on espère que Seoane apportera une certaine continuité sur le banc.

«Un nouvel élan était nécessaire»

Deux heures avant l'annonce du nouveau coach, le club avait communiqué le licenciement de Giorgio Contini. «Les fortes fluctuations des performances de l'équipe au cours des dernières semaines et des derniers mois, ainsi que l'absence de progrès sur le plan sportif, ont conduit à la décision qu'un nouvel élan était nécessaire au poste d'entraîneur», a déclaré YB dans un communiqué.

Contini avait pris les rênes d'YB en décembre dernier, sacrifiant pour cela son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de Suisse. Il avait ensuite mené les Bernois dans le top 6 et les avait qualifiés pour l'Europa League. Mais ces dernières semaines, l'équipe a de nouveau manqué de constance.

Celle-ci devrait maintenant revenir avec Seoane. Son premier match aura lieu dimanche lors du match à domicile contre le FC Bâle. En championnat, les Bernois n'ont récolté que quatre points lors des quatre derniers matches. Ils sont actuellement classés à la 5e place et loin de leurs ambitions.

ɢᴇʀʀʏ sᴇᴏᴀɴᴇ ᴋᴇʜʀᴛ ᴍɪᴛ ᴠᴇʀᴛʀᴀɢ ʙɪs 𝟸𝟶𝟸𝟾 ᴢᴜ ʏʙ ᴢᴜʀüᴄᴋ



Der BSC Young Boys freut sich sehr, dass es gelungen ist, den ehemaligen Meistertrainer Gerry Seoane zurückzuholen: YB und der 47-Jährige haben einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Gerry… pic.twitter.com/gzawtc5YEh — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) October 31, 2025