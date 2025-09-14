  1. Clients Privés
Super League Saint-Gall leader, Sion tout proche du podium

ATS

14.9.2025 - 20:10

Saint-Gall est le nouveau leader de la Super League à l'issue de la 6e journée. Vainqueur dimanche à Winterthour (3-2), Sion est bien plus proche de la tête que Lausanne et Servette, qui ont encore perdu ce week-end et traînent dans les bas-fonds du classement.

Enrico Maaßen et ses hommes sont actuellement premiers du classement.
Enrico Maaßen et ses hommes sont actuellement premiers du classement.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.09.2025, 20:10

14.09.2025, 20:33

En battant Lugano samedi à domicile (1-0), Saint-Gall a délogé Thoune de la première place. Les Brodeurs ont fait la différence sur une somptueuse reprise de volée de Carlo Boukhalfa pour enfoncer des Tessinois retombés dans leurs travers depuis leur élimination au 1er tour de la Coupe de Suisse.

Le promu Thoune, véritable tube de ce début de saison, avait concédé un peu plus tôt sa première défaite de la saison contre Bâle (3-1). Les Rhénans, une fois de plus portés par Xherdan Shaqiri (2 buts, 1 passe décisive), sont désormais 3es, à un point des Bernois et trois du nouveau leader saint-gallois.

Sion proche du podium

Battu justement par Bâle lors de la précédente journée, le FC Sion a retrouvé la victoire dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge Winterthour (3-2). Les hommes de Didier Tholot ont certes tremblé en fin de match, mais avec 10 points, ils sont installés dans le top 6 (5es). Les Sédunois pourraient même monter sur le podium mercredi en cas de victoire dans le derby du Rhône, un match en retard de la 4e journée.

Super League. Les Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons

Super LeagueLes Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons

Ce derby à Sion sera en revanche l'occasion pour Servette de décrocher un premier succès en championnat. Après deux matches nuls, les joueurs de Jocelyn Gourvennec, toujours englués à la 11e et avant-dernière place, ont rechuté samedi en perdant dans l'antre du FC Zurich (2-1).

Malchanceux, les Genevois ont touché deux fois les montants en première période avant d'encaisser deux jolis buts signés Cheveyo Tsawa. L'international suisse M19 s'est joué d'un Anthony Baron trop naïf avant de s'offrir un doublé sur une action litigieuse. La réduction du score de Yoan Severin s'est avérée trop tardive.

Lausanne galère toujours

Brillants en Conference League, le Lausanne-Sport n'y arrive pas non plus sur la scène nationale. Battus 3-1 par Grasshopper à Zurich dimanche, les Vaudois ont encaissé un quatrième revers de rang en championnat.

Super League. Réduits à 10, les Lausannois finissent laminés par Grasshopper

Super LeagueRéduits à 10, les Lausannois finissent laminés par Grasshopper

Privé de Gaoussou Diakité, suspendu, et de Jamie Roche, le LS a en outre dû jouer près d'une mi-temps à 10 après l'expulsion plus que sévère de Souleymane Ndiaye pour un deuxième carton jaune. Le déplacement à Lugano mercredi offre aux Lausannois une occasion de rebondir rapidement.

A Lucerne, Young Boys a de son côté signé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Sur la pente ascendante, les Bernois sont désormais 4es, à quatre points de la première place.

