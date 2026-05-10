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Super League Saint-Gall renverse Lugano et consolide sa 2e place

ATS

10.5.2026 - 16:10

Saint-Gall a renforcé sa 2e place de Super League en renversant Lugano. Les Tessinois menaient 1-0 mais se sont finalement inclinés 2-1 dimanche sur la pelouse détrempée du Cornaredo.

Lugano – St-Gall 1-2

Lugano – St-Gall 1-2

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

10.05.2026

Keystone-SDA

10.05.2026, 16:10

10.05.2026, 16:21

Ce duel très animé du Championship Group s'est débloqué en deuxième période, lors de laquelle les Bianconeri ont d'abord ouvert le score au terme d'une sublime action collective conclue par Hadj Mahmoud (53e).

Saint-Gall a répliqué à la 69e après un enchaînement non moins remarquable de Lukas Görtler. Le capitaine saint-gallois a buté sur David von Ballmoos, mais Mihailo Stevanovic a bien suivi pour pousser le ballon au fond.

Les Brodeurs ont forcé la décision quelques minutes plus tard sur un penalty transformé par Görtler (74e). Lugano a aussi bénéficié d'un penalty dans le temps additionnel, mais Lawrence Ati Zigi a été impérial pour renvoyer la tentative d'Ezgjan Alioski (90e+8).

Avec ce succès, les joueurs d'Enrico Maassen prennent trois points d'avance sur les Tessinois à la 2e place. Ils assurent également leur place sur le podium et leur qualification pour la prochaine Conference League, qui pourrait se transformer en un billet pour l'Europa League en cas de victoire en finale de la Coupe de Suisse (le 24 mai contre Stade Lausanne-Ouchy).

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