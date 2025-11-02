  1. Clients Privés
Super League Seoane directement dans le bain : premier test face à Bâle

ATS

2.11.2025 - 04:01

La 12e journée de Super League se conclut dimanche avec trois matches. Le Lugano – St-Gall sera intéressant, mais les yeux seront tournés vers le choc YB-Bâle.

Gerardo Seoane coachera YB dimanche contre Bâle.
Gerardo Seoane coachera YB dimanche contre Bâle.
Keystone

Keystone-SDA

02.11.2025, 04:01

02.11.2025, 07:41

Pour son retour à la tête du club de la capitale, Gerardo Seoane doit donc affronter le FCB de Ludovic Magnin et Xherdan Shaqiri. Secoué 5-1 par Lausanne, Bâle s'est repris en disposant de Zurich 2-0 mercredi.

De son côté, YB marque beaucoup comme en témoignent les six buts lors des deux derniers matches, mais encaisse aussi avec 12 buts reçus lors des quatre derniers matches de championnat. C'est là que Seoane doit concentrer ses efforts pour le moment.

Super League. Déroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

Super LeagueDéroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

En reprise, Lugano accueille St-Gall. Les Tessinois en sont à quatre victoires sur leurs cinq derniers matches. La première rencontre entre les deux équipes avait souri à St-Gall, vainqueur 1-0 le 13 septembre dernier.

Dans le troisième et dernier match, Lucerne reçoit GC avec là une bataille pour ne pas se retrouver en queue de peloton.

Super League. Lausanne assène un coup de massue à un FCZ atone

Super LeagueLausanne assène un coup de massue à un FCZ atone

