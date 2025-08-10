Servette arrête l’hémorragie, Zurich surprend Lausanne

Le Servette FC est parvenu à interrompre sa série de défaites lors de la 3e journée de Super League, obtenant le nul (1-1) face à Grasshopper au Stade de Genève. Le FC Zurich a pris le dessus (2-1) sur le LS qui jouait à domicile, et le FC Lugano s'est relancé en surprenant Bâle (3-1).

Servette – GC 1-1 Super League | 3ème journée | Saison 25/26 10.08.2025

Keystone-ATS Gregoire Galley

Avant l'arrivée très probable d'un nouvel entraîneur (Jocelyn Gourvennec?) lundi, les Grenat ont obtenu leur premier point en championnat, après quatre défaites et 13 buts encaissés lors des quatre derniers matches (toutes compétitions confondues). Ils sont à égalité au dernier rang avec GC et avec Winterthour.

Les Genevois ont montré un visage entreprenant tout au long de la rencontre, mais ont oublié dans la surface Saulo Decarli qui a ouvert le score à la 33e. Malgré la non-transformation d'un penalty à la 55e, le Servette FC a pu compter sur Fomba, qui s'est retrouvé seul face au gardien à la 74e, pour enfin égaliser face à GC.

Le LS défait à La Tuilière

Face au FC Zurich, le LS a concédé sa première défaite à domicile du championnat, la deuxième déjà en trois sorties. L'équipe de Peter Zeidler s'est fait surprendre par Krasniqi à la 24e. Grâce à son égalisation à la 41e minute, Kaly Sène a signé sa sixième réussite en cinq rencontres.

Mais alors que les Lausannois s'étaient montrés dangereux en début de deuxième mi-temps, la reprise de volée de Segura (66e) a redonné un avantage cette fois décisif aux Zurichois, qui signent ainsi leur première victoire de la saison.

Le FC Lugano se relance

Enfin, le FC Bâle de Ludovic Magnin s'est laissé surprendre par un FC Lugano qui restait pourtant sur deux lourdes défaites face à Sion (4-0) et au NK Celje en qualifications pour la Conference League (5-0).

Le club tessinois a ouvert la marque à la 11e sur un penalty transformé par Anton Grgic, Papadopoulos doublant la mise de la tête à la 31e. Ajeti a réduit le score à la 63e, avant que Georgios Koutsias ne crucifie les Rhénans en inscrivant le 3-1 à la 90e.