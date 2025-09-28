  1. Clients Privés
Super League Servette cartonne Winterthour, Lausanne toujours en panne de victoire

ATS

28.9.2025 - 19:48

Lausanne et Sion se sont quittés sur un score vierge lors de la 7e journée de Super League, pour le grand malheur des Vaudois qui n'ont plus gagné depuis juillet en championnat. Servette a dominé Winterthour 4-0 pour s'offrir un deuxième succès d'affilée.

Sion – Lausanne 0-0

Sion – Lausanne 0-0

Super League | 7ème journée | Saison 25/26

28.09.2025

Keystone-SDA

28.09.2025, 19:48

Lausanne n'est pas reparti du Valais avec plus de certitudes qu'il n'en avait. À Tourbillon dimanche, les occasions ont fusé des deux côtés mais les portiers Letica et Racciopi ont fait preuve d'autorité pour garder leur cage inviolée 0-0. En terminant à 10, Lausanne ne s'est pas rassuré en attendant Breidablik, son prochain adversaire en Conference League jeudi.

Super League. Sion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

Super LeagueSion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

Samedi, Servette a déroulé face à Winterthour au Stade de Genève 4-0. Face à la lanterne rouge, les Grenat ont signé leur deuxième victoire d'affilée en championnat. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont su relever la tête après leur élimination face à Yverdon en Coupe de Suisse le week-end dernier.

Super League. Un festival : Servette déroule face à Winterthour !

Super LeagueUn festival : Servette déroule face à Winterthour !

YB a réagi

Après ses deux défaites en Coupe de Suisse et en Europa League, YB s'est imposé 4-2 face à Thoune dimanche au Wankdorf. Les Bernois ont su réagir à l'ouverture du score de Thoune en début de deuxième période puis se détacher grâce à Bédia qui a inscrit le 3-2 à la 80e. Avec cette défaite, Thoune a laissé s'échapper l'opportunité de reprendre la tête du championnat.

Bâle a été défait pour la troisième fois de la saison, s'inclinant 2-1 à domicile face à Lucerne. Alors que les visiteurs ont concédé l'égalisation de Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. Après la défaite à Fribourg jeudi en Europa League, la pilule est difficile à avaler pour les Rhénans.

Super League. Après deux défaites, Young Boys se redonne des couleurs

Super LeagueAprès deux défaites, Young Boys se redonne des couleurs

Saint-Gall battu mais toujours leader

Dans les autres matches samedi, le leader Saint-Gall a concédé sa deuxième défaite de la saison au Letzigrund face au FC Zurich 3-1, alors que les Brodeurs menaient à la pause. Les Zurichois ont renversé la vapeur en inscrivant trois buts en 15 minutes en seconde période. Enfin, Lugano s'est imposé à domicile 2-1 face à un GC réduit à 10 dès la 54e.

Au classement, Saint-Gall reste en tête avec 15 points. Six équipes se tiennent entre 11 et 14 points, dont Sion, meilleur romand à la 6e place.

Super League. Coup d'arrêt pour Saint-Gall, battu au Letzigrund

Super LeagueCoup d’arrêt pour Saint-Gall, battu au Letzigrund

