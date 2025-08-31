Servette décroche un point de justesse

Toujours en difficulté, le Servette FC a réussi à obtenir le point du nul dimanche face à Lucerne (2-2). Miroslav Stevanovic, passeur décisif et buteur, a maintenu les Grenat à flot.

Servette – Lucerne 2-2 Super League | 5ème journée | Saison 25/26 31.08.2025

Keystone-ATS Gregoire Galley

Entré en jeu à la pause avec Alexis Antunes et Samuel Mraz après une première mi-temps indigente qui a vu Lucerne logiquement prendre les devants (5e Spadanuda), le Bosnien a sonné la révolte en trouvant Antunes sur corner (58e, 1-1). Et à la 89e, c'est d'une tête croisée rageuse qu'il a arraché un match nul plus que mérité pour le SFC.

Lucerne, qui avait repris les devants à la 75e sur une rupture conclue par Matteo Di Giusto, peut s'estimer heureux de quitter le bout du Léman avec un point en poche. Antunes aurait bien pu offrir une première victoire en Super League à son entraîneur Jocelyn Gourvennec sans un exploit de Pascal Loretz dans le temps additionnel.

YB bat Lugano

A Berne, Lugano a une nouvelle fois chuté deux semaines après son élimination au premier tour de la Coupe de Suisse. Les Bianconeri se sont inclinés 3-1 devant les Young Boys.

Martim Marques (12e) avait pourtant rapidement répondu à l'ouverture du score de Chris Bédia sur penalty (11e). Mais YB a repris les devants après le thé grâce à Christian Fassnacht (48e), bien servi par Olivier Mambwa, latéral gauche de 16 ans qui a fait ses grands débuts en Super League.

Bédia s'est fait l'auteur d'un doublé (80e) pour assurer la victoire des Bernois, qui pointent à cinq longueurs du leader Thoune (13 points). Lugano est 10e, avec trois points, comme GC et Lausanne.