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Super League Servette et Lucerne assurent le spectacle

Gregoire Galley

9.5.2026

Lucerne et Servette se sont quittés dos à dos samedi après un match nul spectaculaire (3-3) en Super League. Les Grenat menaient 2-0 puis 3-2 mais se sont fait rejoindre par les Lucernois.

Lucerne – Servette 3-3

Lucerne – Servette 3-3

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

09.05.2026

Keystone-ATS

09.05.2026, 22:22

09.05.2026, 22:41

Sur la lancée de leurs récents succès (quatre en cinq matches), les Servettiens ont frappé les premiers dans ce duel pour l'honorifique première place du Relegation Group. Ils ont pu compter sur l'aide d'Adrian Bajrami, qui a dévié malencontreusement un tir de Micha Stevanovic dans son propre but (11e).

Servette a ensuite mené 2-0 après un nouveau but de sa jeune pépite Thomas Lopes (39e), le quatrième consécutif. L'ailier de 19 ans a fait presque comme dimanche dernier face à Grasshopper, repiquant dans l'axe avant d'armer une frappe enroulée qui a trouvé le petit filet de Pascal Loretz.

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Bévue

Mais alors qu'ils se croyaient à l'abri, les Grenat ont perdu leur avantage en l'espace de six minutes. Levin Winkler a d'abord armé une frappe précise hors de portée de Jérémy Frick (67e), avant que Bajrami ne se rachète de sa bévue initiale en marquant sur corner (73e).

Assommé, le SFC a tout de même réagi par l'intermédiaire de Lilian Njoh. Disparu des radars ces derniers temps, la faute aux éclosions de Junior Kadile et Thomas Lopes, le Français a remis son équipe devant à la 79e. Mais Lucerne n'a pas gambergé très vite, et égalisé une fois de plus grâce à une réussite d'Oscar Kabwit (81e).

Après ce match nul, Lucerne conserve le 7e rang à la faveur d'une différence de buts légèrement favorable (+6, +4 pour Servette). Les Grenat doivent encore recevoir Lausanne (mardi) et se déplacer sur la pelouse du FC Zurich (samedi prochain).

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