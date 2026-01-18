  1. Clients Privés
Super League Servette pour rebondir à la maison, Sion en vadrouille

ATS

18.1.2026 - 04:01

La 20e journée de Super League se termine dimanche avec Servette qui reçoit Zurich et Sion en déplacement à Bâle. Le leader Thoune sera lui à GC.

Sion espère bien avoir le même succès à Bâle.
Sion espère bien avoir le même succès à Bâle.
KEYSTONE/ABYGAEL VIRET

Keystone-SDA

18.01.2026, 04:01

18.01.2026, 07:48

Dominé par Lausanne, Servette doit se reprendre. Les Genevois n'ont plus gagné depuis le 6 décembre et un déplacement à Zurich pour y affronter GC. Cette fois, la troupe de Gourvennec accueille Zurich qui n'a lui aussi plus gagné depuis le 6 décembre. Les Zurichois possèdent 24 points, soit quatre de plus que les Grenat, 10es au classement.

Super League. Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Super LeagueSion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Comme le LS, Sion a commencé 2026 de la bonne manière avec un succès 2-0 sur Winterthour. Les Sédunois font cette fois le voyage de Bâle qui possède deux points de plus au classement. L'équipe de Ludovic Magnin n'a plus connu la défaite en championnat depuis le 9 novembre. Et sans la Coupe d'Europe, les Rhénans pourront se concentrer sur la Super League.

Le dernier match oppose GC à Thoune. Le surprenant leader du championnat va certainement chercher à maintenir sa position chez le 11e.

Super League. Lausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

Super LeagueLausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

Le jour d'après : comment les footballeurs vivent leur retraite ?

Le jour d'après : comment les footballeurs vivent leur retraite ?

L’après-carrière, un tabou dans le football professionnel. Cette série explore la chute. Celle dont on parle peu et qui marque le début d’un autre combat. Guillaume Hoarau, Stéphane Henchoz et Reto Ziegler racontent ce moment brutal.

16.01.2026

