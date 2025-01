Le Servette FC et les Young Boys marquent toujours autant le pas. Les Genevois et les Bernois ont dû se contenter d’un triste 0-0 devant respectivement Yverdon et les Grasshoppers.

Yverdon – Servette 0-0 Credit Suisse Super League // 20ème journée // Saison 24/25 25.01.2025

Keystone-SDA, ats ATS

En terre vaudoise, les Grenat n’en ont pas fait assez pour mériter vraiment de l’emporter. Même si Paul Bernardoni a réussi trois arrêts de grande classe devant Dereck Kutesa, Jérémy Guillenenot et Bradley Mazikou à la dernière seconde, la production offensive des Genevois est restée bien trop modeste. L’essoufflement de Timothé Cognat en ce début d’année pèse vraiment.

Avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matches, le Servette FC n’est pas dans le rythme d’un futur champion. Il dévoile trop de lacunes pour nourrir l’ambition de remporter le titre. Par ailleurs, la sortie sur blessure de Yoan Severin, touché en début de rencontre dans un choc avec son coéquipier Keigo Tsunemoto, laisse présager le pire. Son remplaçant Kasim Adams, déjà en perdition lors du dernier match de l’année à Berne, n’a plus le niveau pour évoluer en Super League.

Marvin Keller sauve YB

Au Letrzigrund, les Young Boys ont livré leur troisième match de l’année sans encore trouver le chemin des filets. Après le 0-0 contre le FC Winterthour et la défaite 1-0 à Glasgow face à Celtic, ce 0-0 devant les Grasshoppers démontre bien que Giorgio Contini n’a pas encore trouvé la parade pour enrayer la chute sans fin du double champion en titre.

Et cela aurait pu être pire sans les exploits de Marvin Keller. Meilleur homme du match, le nouveau no 1 a détourné un penalty comme trois jours plus tôt à Glasgow. Cette fois, c’est Adama Bojang qui a échoué devant ce gardien appelé très certainement à épouser un magnifique destin.