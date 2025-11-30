Servette et YB se neutralisent au terme d'un match complètement fou

Servette a réalisé le nul 4-4 à domicile face à Young Boys lors de la 15e journée de Super League. Les Grenat concluent ce mois de novembre avec deux points en quatre matches.

Servette – YB 4-4 Super League | 15ème journée | Saison 25/26 30.11.2025

Keystone-ATS Clara Francey

Guillemenot a cru avoir fait le plus dur en inscrivant le doublé à la 61e, mais c'était sans compter le solo incroyable d'Hadjam a traversé toute la défense à la 68e pour conclure d'un tir sous la latte de Frick pour le 4-3 en faveur des visiteurs.

Loin d'être abattus, les Grenat ont encore trouvé les ressources pour égaliser par Mraz de la tête à la 86e. Mais ils n'ont pas réussi à empêcher les Bernois de repartir du Stade de Genève avec un 5e match sans défaite face au SFC.

10 buts cette saison pour Bedia et Fassnacht

En première mi-temps, c'est Guillemenot qui a ouvert la marque à la 12e pour Servette, son premier but de l'après-midi. Fassnacht a égalisé sur sa première occasion, à la 26e, marquant ainsi son 10e but de la saison en championnat.

Ayé a remis les Grenat devant à la 33e minute par une reprise de volée devant les buts de Marwin Keller. Douline a espéré offrir le 3-1 au SFC à la 41e, mais sa réalisation est déclarée hors-jeu par la VAR.

Dans les arrêts de jeu de la première période, Sanches a ramené YB à deux partout, qui avait retrouvé le chemin des filets avec YB face à Winterthour. En deuxième mi-temps, Bedia a imité son coéquipier Fassnacht et a marqué également son 10e but cette saison de la tête à la 57e.