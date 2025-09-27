Servette affronte Winterthour au Stade de Genève ce samedi (18h00), pour faire oublier son élimination en Coupe de Suisse du week-end dernier.

Le SFC de Cognat accueille Winterthour samedi. ats

Face à la lanterne rouge de Super League, les Grenat peuvent espérer obtenir leur deuxième victoire de la saison.

Avant la défaite face au pensionnaire de Challenge League Yverdon le samedi 20 septembre, Servette avait battu Sion trois jours plus tôt pour son premier succès cette saison en championnat. L'équipe de Jocelyn Gourvennec a grandement besoin de points pour s'éloigner du bas du classement.

De l'autre côté de la Sarine, le leader St-Gall jouera au Letzigrund (20h30) le FC Zurich, qui doit également se remettre d'une élimination en Coupe de Suisse douloureuse face au Stade Nyonnais. Enfin, Lugano accueillera Grasshopper Zurich (18h00) pour tenter de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis le 10 août et un succès 3-1 face au FC Bâle.