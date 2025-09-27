  1. Clients Privés
Super League Servette face à la lanterne rouge pour faire oublier une terrible désillusion

ATS

27.9.2025 - 04:01

Servette affronte Winterthour au Stade de Genève ce samedi (18h00), pour faire oublier son élimination en Coupe de Suisse du week-end dernier.

Le SFC de Cognat accueille Winterthour samedi.
Le SFC de Cognat accueille Winterthour samedi.
Keystone-SDA

27.09.2025, 09:30

Face à la lanterne rouge de Super League, les Grenat peuvent espérer obtenir leur deuxième victoire de la saison.

Avant la défaite face au pensionnaire de Challenge League Yverdon le samedi 20 septembre, Servette avait battu Sion trois jours plus tôt pour son premier succès cette saison en championnat. L'équipe de Jocelyn Gourvennec a grandement besoin de points pour s'éloigner du bas du classement.

De l'autre côté de la Sarine, le leader St-Gall jouera au Letzigrund (20h30) le FC Zurich, qui doit également se remettre d'une élimination en Coupe de Suisse douloureuse face au Stade Nyonnais. Enfin, Lugano accueillera Grasshopper Zurich (18h00) pour tenter de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis le 10 août et un succès 3-1 face au FC Bâle.

Coupe de Suisse. Bis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour

Coupe de SuisseBis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour

