Cinq à la suite, en tête, invaincu : Servette, la série d’or se poursuit !

Et de cinq pour le Servette FC! Victorieux 3-1 du FC Zurich au Letzigrund, les Grenat ont cueilli un cinquième succès de rang pour se porter seuls en tête du classement avant le match de Bâle à St. Gall.

Zurich – Servette 1-3 Credit Suisse Super League // 27ème journée // Saison 24/25 09.03.2025

Keystone-SDA ATS

Après une première mi-temps très bien maîtrisée et embellie par les réussites de Miroslav Stevanovic (8e) et d’Enzo Crivelli (43e), les Genevois ont souffert le martyr. Mais au final, c’est eux qui ont levé les bras malgré l’emprise totale du FCZ et la réduction du score tombée très tôt dans cette seconde période par Damenius Reverson à la 50e.

Trois minutes plus tard, la VAR annulait un but de Rodrigo Conceiçao au grand soulagement des Grenat qui étaient alors vraiment dans les cordes. Au bout du temps additionnel, Alioune Ndoye signait le 3-1 pour sceller l’issue de la rencontre. L’honnêteté commande de parler d’un petit hold-up.

De la marge

Seule équipe toujours invaincue cette année, le Servette FC s’avance peut-être comme le candidat no 1 au titre. On a le sentiment que l’équipe peut encore bien élever le curseur. On a aussi la conviction qu’elle possède en la personne de Steve Rouiller d’un très grand leader.

Déjà remarquable huit jours plus tôt à Lausanne, le défenseur a encore sorti le grand jeu. Cette fois sous les yeux de Murat Yakin qui peut désormais s’interroger sur le bien-fondé d’une sélection du Servettien pour le prochain rassemblement de mars. Si attentif aux critères de performance, le sélectionneur ne peut plus vraiment tourner le dos au meilleur défenseur de la Super League.