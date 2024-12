La Super League connaîtra-t-elle un nouveau changement de leader au terme de la 17e journée ? Réponse peu avant 18h30, au terme des duels St-Gall - Bâle et Servette - Winterthour.

Frick et le Servette FC lorgnent la 1re place ATS

ATS

La situation est on ne peut plus serrée à deux journées de la trêve hivernale. Leader après 16 rondes, Bâle ne comptait qu'un point d'avance sur le duo Lugano/Servette, deux sur Zurich et trois sur Lucerne dimanche soir passé.

Les Rhénans restent sur quatre matches sans défaite: trois victoires consécutives, suivies d'un nul face à Lausanne au Parc St-Jacques. Ils affrontent dès 16h30 un FC St-Gall qui doit s'imposer pour ne pas voir le top 6 s'éloigner trop dangereusement.

Convaincant tombeur de Lugano (3-0) une semaine plus tôt, Servette aura peut-être l'occasion de se retrouver seul aux commandes dimanche soir. Toute autre issue qu'une victoire face à Winterthour constituerait un échec pour les Grenat.

Les deux équipes qui seront opposées dès 14h15, Lausanne et Zurich, sont pour leur part en mesure de profiter d'un éventuel faux-pas bâlois ou genevois. Le LS, qui veut conforter sa place dans le top 6, pointe à cinq longueurs seulement du FCB avant cette journée.

